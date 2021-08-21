​Студентка из России в «Хатыни»: ты ощущаешь, насколько это было ужасно, насколько людям было страшно

Новости Беларуси. У российского автопробега «Дороги славы – наша история» новой точкой в маршруте 21 августа стала белорусская Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная патриотическая акция проводится не первый год. Не так давно к ней присоединились студенты Ростовского экономического университета, на базе которого был сформирован поисковый отряд. Ребята помогают поднимать захоронения мирных жителей, работают с архивами и оказывают помощь в поиске затерявшихся в войне имен.

Ася Компаниец, руководитель штаба Ростовского регионального общественно-патриотического движения «Дороги славы – наша история»:

Цель наша – это сохранение исторической памяти. Выступаем против фальсификации исторических событий, а самое главное, мы собираем с исторических мест, делаем большую исследовательскую работу. Мы, наверное, единственные в стране проводим урок мужества по Хатыни. Мы вспоминаем эту дату в памятные дни, 21-22 марта, проводим круглые столы и рассказываем о трагических событиях не только в Хатыни, но и во всей Республике Беларусь. Впервые попала сюда в 2005 году. Естественно, те эмоции, которые были в первый раз, – я думала, что я их не переживу в последующие разы.

Среди ребят много тех, кто бывал в Хатыни прежде. Но есть и те, кто знает о выжженной деревне только из книг. Сегодня они здесь, чтобы своими глазами увидеть последствия войны и почтить память невинных жертв.

Екатерина Костенко, студентка Ростовского государственного экономического университета:

Слышать про эту трагедию – слышали многие, но одно дело, конечно, – побывать на этом месте, прочувствовать, увидеть это место ужасной трагедии, ужасного преступления против человечества, против обычного народа. Увидев этот мемориал, ты ощущаешь, насколько это было ужасно, насколько людям было страшно. Мы как раз и должны сохранять эту память, я имею в виду то, что нет родственников, которые придут и расскажут, как вырос мальчик, который, к сожалению, погиб в огне, которого сожгли, потому что жизни у него не было, не сложилось. А мы должны помнить об этой ужасной трагедии, чтобы она не повторилась вновь, такого больше никогда не случалось.