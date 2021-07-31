Журналистка стала председателем Молодёжного парламента. И вот её история
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Сегодня мы познакомимся с председателем комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью.
К нам уже подходит Анастасия, здравствуйте. Какой регион в Молодежном парламенте вы представляете?
Анастасия Целюк, председатель Постоянной комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью:
В Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь меня делегировали от Брестской области. Родом я из Ивацевичей, но делегирована от города Иваново, где до недавнего времени работала журналистом, там занимала должность заместителя председателя Молодежного парламента. Мне нравится общаться с молодыми ребятами, помогать им в продвижении каких-то проектов, это в том числе одна из целей моей комиссии – присутствие в медиапространстве.
Стюша Тайм:
Расскажите буквально пару слов о себе.
Анастасия Целюк:
В свое время закончила Институт журналистики БГУ, начинала журналистскую деятельность в газете «Ивацевичский вестник», потом попробовалась на брестском телевидении областном. Оттуда вернулась в печатную сферу, работала в ивановской районной газете, где меня заметили и забрали на повышение. Мне очень нравится моя деятельность, я никогда не жалела, что пошла в журналистику. Я очень благодарна председателю Совета Республики Наталье Ивановне Кочановой, которая поддерживает молодых парламентариев, помогает им продвигаться.
Стюша Тайм:
Расскажите простым языком, что такое информационная политика, на чем она основывается?
Анастасия Целюк:
Ни для кого не секрет, что в последнее время медиапространство очень сильно влияет на мировоззрение человека. Наша задача – донести правильную информацию о деятельности молодежных парламентариев посредством средств массовой информации и социальных сетей. У нас появился с недавнего времени свой сайт – www.mpns.by, это своего рода информационная площадка, где любой желающий сможет ознакомиться с деятельностью молодых парламентариев, внести свои предложения. Больше года мы присутствуем в социальных сетях, очень широко представлена деятельность Молодежного парламента в Instagram, Facebook. В планах развитие Telegram-канала. Есть яркие примеры ребят, которые посредством социальных сетей обращались к нам и присоединились к нашему «Движению вперед», и в том числе работают в Молодежном парламенте.
Стюша Тайм:
Это не может не радовать. Как обстоят дела с телевидением, газетами, радио – присутствует Молодежный парламент на этих платформах?
Анастасия Целюк:
Да. В последнее время нам удалось наладить тесный контакт с руководителями телеканалов и печатных средств массовой информации, благодаря чему еженедельно молодежные парламентарии присутствуют во всех СМИ: начиная от новостных выпусков телевидения и заканчивая какими-то комментариями, аналитикой, авторскими колонками в газетах.
Стюша Тайм:
Что бы вы пожелали телезрителям, которые тоже, возможно, хотят попасть в Молодежный парламент?
Анастасия Целюк:
Будьте активными, инициативными, проявляйте свою гражданскую позицию и делайте все во благо нашей страны и любимой родины.