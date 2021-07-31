Журналистка стала председателем Молодёжного парламента. И вот её история

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Сегодня мы познакомимся с председателем комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью. К нам уже подходит Анастасия, здравствуйте. Какой регион в Молодежном парламенте вы представляете?

Анастасия Целюк, председатель Постоянной комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью:

В Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь меня делегировали от Брестской области. Родом я из Ивацевичей, но делегирована от города Иваново, где до недавнего времени работала журналистом, там занимала должность заместителя председателя Молодежного парламента. Мне нравится общаться с молодыми ребятами, помогать им в продвижении каких-то проектов, это в том числе одна из целей моей комиссии – присутствие в медиапространстве. Стюша Тайм:

Расскажите буквально пару слов о себе.

Анастасия Целюк:

В свое время закончила Институт журналистики БГУ, начинала журналистскую деятельность в газете «Ивацевичский вестник», потом попробовалась на брестском телевидении областном. Оттуда вернулась в печатную сферу, работала в ивановской районной газете, где меня заметили и забрали на повышение. Мне очень нравится моя деятельность, я никогда не жалела, что пошла в журналистику. Я очень благодарна председателю Совета Республики Наталье Ивановне Кочановой, которая поддерживает молодых парламентариев, помогает им продвигаться. Стюша Тайм:

Расскажите простым языком, что такое информационная политика, на чем она основывается?

Анастасия Целюк:

Ни для кого не секрет, что в последнее время медиапространство очень сильно влияет на мировоззрение человека. Наша задача – донести правильную информацию о деятельности молодежных парламентариев посредством средств массовой информации и социальных сетей. У нас появился с недавнего времени свой сайт – www.mpns.by, это своего рода информационная площадка, где любой желающий сможет ознакомиться с деятельностью молодых парламентариев, внести свои предложения. Больше года мы присутствуем в социальных сетях, очень широко представлена деятельность Молодежного парламента в Instagram, Facebook. В планах развитие Telegram-канала. Есть яркие примеры ребят, которые посредством социальных сетей обращались к нам и присоединились к нашему «Движению вперед», и в том числе работают в Молодежном парламенте. Стюша Тайм:

Это не может не радовать. Как обстоят дела с телевидением, газетами, радио – присутствует Молодежный парламент на этих платформах?