Прямой эфир

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом

21 августа 2021 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мудрость. Опыт. Безопасность». Необычный конкурс прошел под Борисовом. Его участниками стали люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-1

Чтобы попасть сюда, они проделали немалый путь: сначала прошли отборы в своих районах, а после и в области. И вот самые достойные, смелые и активные представители регионов оказались на финишной прямой – на республиканском этапе.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-4

Семь команд с не совсем стандартным составом на протяжении нескольких дней преодолевали различные испытания.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-7

Испечь «безопасный» пирог, сделать поделку в стиле МЧС, спеть «противопожарные» частушки и станцевать фирменный командный танец – участники справились со всеми заданиями.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-10

Одним из самых зрелищных этапов конкурса стала «Экстремальная эстафета», оставившая яркие впечатления и у участников, и у организаторов. Кажется, для этих людей нет ничего невозможного.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-13

МЧС ты наш родной, за тебя стоим горой.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-16

МЧС нас учит тому, что нужно знать – основам безопасности. Не только нас, всех: и семьи, и детей, и внуков, и вокруг. И даже соседей.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-19

Вырываем пломбу, потом чеку, раструб берем в руку и нажимаем. В безопасном положении надо стоять, близко не подходить к огню.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-22

Все задания конкурса были подобраны таким образом, чтобы участники не просто показали свои физические и творческие способности, сноровку, умение работать в команде – конкурсная программа была рассчитана на получение новых знаний и навыков.

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-25

И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом-27

Читайте также:

В Клецком районе спасатели помогли мальчику достать застрявшую в бетонных плитах руку

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

Квадрокоптеры, самолёт и даже «танк». Вот как сотрудники МЧС и лесхозов спасают леса от пожаров

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?
21 августа 2021 11:47

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

В ЕС обсуждается отмена запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Мнение экспертов
21 августа 2021 11:39

В ЕС обсуждается отмена запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Мнение экспертов

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв
21 августа 2021 11:37

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв