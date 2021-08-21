И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом

Новости Беларуси. «Мудрость. Опыт. Безопасность». Необычный конкурс прошел под Борисовом. Его участниками стали люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть сюда, они проделали немалый путь: сначала прошли отборы в своих районах, а после и в области. И вот самые достойные, смелые и активные представители регионов оказались на финишной прямой – на республиканском этапе.

Семь команд с не совсем стандартным составом на протяжении нескольких дней преодолевали различные испытания.

Испечь «безопасный» пирог, сделать поделку в стиле МЧС, спеть «противопожарные» частушки и станцевать фирменный командный танец – участники справились со всеми заданиями.

Одним из самых зрелищных этапов конкурса стала «Экстремальная эстафета», оставившая яркие впечатления и у участников, и у организаторов. Кажется, для этих людей нет ничего невозможного.

МЧС ты наш родной, за тебя стоим горой.

МЧС нас учит тому, что нужно знать – основам безопасности. Не только нас, всех: и семьи, и детей, и внуков, и вокруг. И даже соседей.

Вырываем пломбу, потом чеку, раструб берем в руку и нажимаем. В безопасном положении надо стоять, близко не подходить к огню.