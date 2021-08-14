«Молодёжь – это наше будущее». Михаил Русый поделился мнением о работе Молодёжного парламента

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Сегодня мы приехали в администрацию Октябрьского района, чтобы увидеть деятельность молодых парламентариев на практике. И вот мы уже встречаемся с Илоной. Илона – заместитель председателя комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью.

Илона Илларионова, заместитель председателя Постоянной комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью:

Мы находимся в администрации Октябрьского района. У нас в Минске объявлен единый день приема граждан членами Совета Республики при Национальном собрании Республики Беларусь. Члены Молодежного парламента подключились к этой работе, в принципе, мы всегда активно сотрудничаем как с сенаторами, так и с депутатами Палаты представителей. Поэтому сегодня я сама принимаю участие в приеме граждан, который проводит Михаил Иванович Русый. Стюша Тайм:

Я, например, житель Октябрьского района Минска. Как мне попасть на прием к сенатору?

Илона Илларионова:

Все очень просто. Вам необходимо будет промониторить источники, например, сайты Совета Республики, администрации районов, на которых предварительно размещается информация о проводимых приемах граждан. Найти номер телефона, по которому можно позвонить, записаться. Вам назначат время либо скажут к началу приема граждан или чуть позже прийти. И, соответственно, прийти в назначенные время и место, где будет проходить прием. Стюша Тайм:

Думаю, самое время пройти туда, где будет проходить прием, и посмотреть, как это происходит. Илона Илларионова:

Пойдемте. Стюша Тайм:

Михаил Иванович, здравствуйте. Как выстроена работа по взаимодействию с Молодежным парламентом?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Выстроена работа довольно эффективно. Роль Молодежного парламента довольно высока. Не только, будем говорить, от Совета Республики и Палаты представителей, это касается регионов. У нас в областях при районных советах созданы молодежные парламенты. Подход к вовлечению молодежи в самом раннем периоде в структуру управления государством. Как готовятся законы, подходы к ним. Крайне необходимо, чтобы люди понимали суть самой политики – и молодежной, и политики социально-экономического развития страны. Президентом страны принято решение по оказанию содействия в развитии органов управления и самоуправления. В том числе туда вошли Молодежный парламент, молодежные образования все. Это возможность получить гранты от имени государства под свои инициативы – обустроить какую-то площадку, дворовые территории или инициатива создания патриотического лагеря. Поэтому могут они свои идеи оформлять, государство готово подставить плечо. На этот год миллион рублей через Банк развития. Со следующего года это будет рассмотрено в бюджете. Молодежь – это наше будущее. Какую мы ее подготовим, такую мы будем видеть нашу страну. Стюша Тайм:

А сейчас мы встретились с заместителем начальника управления по образованию – Натальей Ивановной Пшеничной. Стоит ли привлекать молодежь к общественно-политической деятельности?

Наталья Пшеничная, заместитель начальника управления по образованию администрации Октябрьского района города Минска:

Абсолютно уверена, что стоит, потому что для молодежи это бесценный опыт. Молодежь, как известно, это самая активная, прогрессивная часть нашего населения. Безусловно, им хочется как-то проявить себя, самореализоваться. Для социализации молодежи такая форма, как участие в Минском городском Молодежном парламенте – это форма и проявления себя, и самореализации, с одной стороны. С другой стороны, это возможность внести какую-то хорошую лепту в процветание своего города. Стюша Тайм:

Илона, спасибо большое за встречу. Может, пару слов нашей молодежи?