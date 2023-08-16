«Пересмотреть для начала наши зарплаты». Что делать с утечкой мозгов в Беларуси?

Григорий Азаренок, СТВ: Есть такая проблема – это утечка мозгов, утечка кадров, в принципе, не только в Польшу, но и на Запад. Что с этим делать?

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Дмитрий Ершов, юрисконсульт центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:

Пересмотреть для начала наши зарплаты, потому что им там обещают «большие цветочки» даже грузчиками, можно сказать, деньги. И также у нас есть молодые специалисты, которые заканчивают университеты, они приезжают на отработку. Создать им намного лучше условия.

Григорий Азаренок:

Подождите, а вот эти молодые специалисты понимают, что кроме зарплаты есть еще целое понятие, как социальное государство, медицина, образование, здравоохранение, все остальное?

Дмитрий Ершов:

Они это все прекрасно понимают, но...

Григорий Азаренок:

Ну а там этого нет!

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