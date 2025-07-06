Маск создал собственную политическую партию – «Партию Америки»

Илон Маск анонсировал создание политической партии «Америка» по итогам прошедшего в Х голосования, где 65,4% из более чем 1,2 миллиона участников поддержали эту идею. По его мнению, новая партия возникла в ответ на рост государственных расходов, уровень коррупции и потерю демократии. Об Этом пишет ТАСС.

Ранее Маск занимал пост координатора ведомства в правительстве США по повышению эффективности работы и входил в ближний круг лидера Дональда Трампа. Однако их отношения ухудшились на фоне расхождений во взглядах, в том числе по поводу экономических интересов Маска.

5 июня он публично заявил, что Трамп выиграл выборы 2024 года только благодаря его поддержке, поддержал идею импичмента и подверг критике законопроект об увеличении госдолга на 5 триллионов долларов.

После того как законопроект был одобрен Конгрессом и подписан Трампом 4 июля, Маск, как и обещал, запустил свою партию.