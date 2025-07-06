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Маск обещает устроить веселье на съезде своей новой «Партии Америки»

06 июля 2025 15:14
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Маск обещает устроить веселье на съезде своей новой «Партии Америки»-0

Илон Маск объявил о создании «Партии Америки» в результате конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. Миллиардер подверг критике законопроект о сокращении государственных расходов и налоговых льготах, назвав США «однопартийной» страной. Об этом пишет РИА Новости.

Он обещал, что учредительный съезд новой партии пройдет «весело», и предложил обсудить его формат в социальной сети X.

В ответ Трамп, в конце июля, заявил, что без поддержки государства Маск может закрыть бизнес и вернуться в ЮАР.

Фото: pinterest

# Международная политика

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