Оззи Осборн дал прощальный концерт и завершил карьеру

На стадионе «Вилла Парк» прошел прощальный концерт легендарного рокера Оззи Осборна, собравшего под одной крышей звезд мировой сцены. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли члены классического состава Black Sabbath. 76-летний артист исполнил хиты из своего личного репертуара, а также эпохальные произведения группы, несмотря на проблемы со здоровьем.

Шоу Back to the Beginning длилось 10 часов. Его главным музыкальным руководителем стал Том Морелло из Rage Against the Machine. В нем приняли участие Metallica, Pantera, Guns N' Roses, Tool и другие.

Также были созданы супергруппы культовых музыкантов, чтобы исполнить культовые песни Осборна и Black Sabbath. Финал вечера украсили фейерверки и торт для Оззи.