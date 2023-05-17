Модификация танка Т-72 и линейка новых автоматов Калашникова – сходили на выставку MILEX

Новости Беларуси. Лучшие достижения оборонного сектора промышленности, уникальные образцы вооружения и технологий безопасности – все это выставка MILEX-2023. Она имеет более чем десятилетнюю историю и благодаря завоеванному авторитету сегодня привлекает внимание всего мира. Приветствие участникам и гостям форума направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для демонстрации в Минске свою продукцию привезли делегации России, Китая, Ирана. Большую площадь выставки занимает белорусская часть экспозиции. На оружейном форуме наша страна представляет передовые разработки военной и продукции двойного назначения. Глеб Прокофьев продолжит.

Системы ПВО, противотанковые комплексы, беспилотники, линейки автоматов и пистолетов, боеприпасов и снарядов. Для посетителей выставки подготовили масштабную экспозицию. На грандиозном оружейном смотре представлен не только широкий спектр принципиально новых и самых передовых образцов вооружения, но и линейка долговечной и надежной техники, которая после модернизации укрепила свою боевую мощь. Один из таких примеров – легендарный Т-72.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Новая версия Т-72. При модернизации он получил дополнительную защиту. Конструкторам удалось повысить защищенность башни и корпуса танка. Кроме этого, решетчатый экран стал надежным щитом для моторного отделения. Помимо допзащиты, у Т-72 разработчики повысили автономность и управляемость. Установлена система управления огнем, которой не было на серийных машинах.

За счет установки новой модульной защиты танк способен противостоять противнику больше, дольше, выполняя свою задачу по предназначению в сложных условиях. За счет установки автономного агрегата питания повышаются возможности по обучению, по скрытности, по наблюдению за местностью без использования маршевого основного двигателя. Белорусский боевой модуль для захвата и уничтожения беспилотников показали в Минске.

Помимо отечественной техники и вооружения, на площадке выставки и новые разработки из Китая, Ирана и России. Традиционно большое количество стрелкового оружия представил концерн «Калашников». Россияне привезли на выставку снайперскую винтовку Чукавина, пистолеты Лебедева и линейку усовершенствованных автоматов Калашникова разного калибра.

Григорий Лысенко, руководитель специальных проектов группы компании «Калашников»:

Какие задачи мы преследовали, когда этот автомат делали? Это повышение удобства обращения с ним, возможность установки современных прицельных приспособлений различных на автомат без использования переходников, кронштейнов и тому подобное. Плюс повышение кучности и точности стрельбы. В принципе, различными техническими идеями здесь все эти вопросы решены.

Сегодня, когда разрушена архитектура международной безопасности и развязаны гибридные войны в различных уголках мира, оборонно-промышленный комплекс стал одним из приоритетных секторов экономики нашей страны. В условиях санкционного давления отечественная продукция военного назначения конкурентоспособна и востребована на мировом рынке. В этом лично могли убедиться зарубежные делегации из более чем 30 стран, которые в этом году стали гостями MILEX. Немецкий атташе: выставка MILEX всегда показывает высокий уровень технического развития в Беларуси.