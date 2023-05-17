Лукашенко направил приветствие участникам военной выставки MILEX

Новости Беларуси. 400 разработок и 30 стран-участниц. Международная выставка вооружений и военной техники MILEX открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она имеет более чем 10-летнюю историю и благодаря завоеванному авторитету сегодня привлекает внимание всего мира. Оружейный салон пока открыт только для ВИП-гостей. Специалистов ждет насыщенная деловая программа. Участникам и гостям военной выставки приветствие направил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот раз интернациональный оружейный салон проходит в год 20-летия Государственного военно-промышленного комитета. Поэтому белорусская часть экспозиции станет своеобразной демонстрацией самого передового, что сделано отечественным оборонным сектором, в том числе с использованием высоких технологий и искусственного интеллекта, а также инновационной гражданской продукции, которая появилась благодаря диверсификации некоторых производств. Убежден, что MILEX-2023 будет способствовать дальнейшему обмену опытом, продолжению открытого и доверительного партнерского диалога, развитию международного военно-технического сотрудничества, направленного на поддержание мира и стабильности во всех регионах планеты.