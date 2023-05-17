Немецкий атташе: выставка MILEX всегда показывает высокий уровень технического развития в Беларуси

Новости Беларуси. Приветственное слово участникам и гостям Международной выставки вооружений и военной техники MILEX от Президента Беларуси озвучил государственный секретарь Совета безопасности. Сразу же после церемонии официального открытия выставки гости ознакомились с экспозицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Системы ПВО, противотанковые комплексы, беспилотники, линейки автоматов и пистолетов, боеприпасов и снарядов. На стендах представлены уникальные высокотехнологичные разработки и инновационные образцы вооружения, военной и спецтехники. В условиях санкционного давления отечественная продукция военного назначения конкурентоспособна и востребована на мировом рынке. В этом лично могли убедиться зарубежные делегации, которые в этом году не пропустили MILEX.

Андреас Ляйбнер, атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Беларуси:

Выставка MILEX всегда показывает высокий уровень технического развития в Беларуси. Конечно, мы знаем, сегодняшняя политическая ситуация сложная. И поэтому ваша открытость для военных атташе всего мира очень важна для нас.

Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:

Данное мероприятие позволяет еще раз подвести итоги военно-технического сотрудничества, выверить точки соприкосновения, обсудить пути дальнейшего сотрудничества и наметить маршруты совместного движения для достижения общей цели. Во-первых, это повышение обороноспособности нашего государства и, соответственно, обороноспособности Союзного государства, неотъемлемой частью которого является Республика Беларусь.