Белорусский боевой модуль для захвата и уничтожения беспилотников показали в Минске
Новости Беларуси. Лучшие достижения оборонного сектора промышленности, уникальные образцы вооружения и технологий безопасности – все это выставка MILEX-2023. Она имеет более чем десятилетнюю историю и благодаря завоеванному авторитету сегодня привлекает внимание всего мира. Приветствие участникам и гостям форума направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Модификация танка Т-72 и линейка новых автоматов Калашникова – сходили на выставку MILEX.
Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что сегодня беспилотные летательные аппараты активно применяются в целях ведения боевых действий. Поэтому уже несколько лет отечественный военпром создает не только беспилотники, но и средства противодействия им.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Боевой модуль «Кречет». Он сможет не только найти в воздухе беспилотник, но и захватить его или уничтожить. Эта белорусская разработка станет надежным защитником важных гособъектов.
Обнаружить потенциальную цель поможет радиолокационная станция кругового обзора. Кроме этого, для борьбы с беспилотниками в дальней зоне используется специальный дрон-перехватчик.
Игорь Тумилович, начальник технического управления 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения:
Есть опция, что командир установки может принять решение и ликвидировать угрозу дрона до его вхождения. То есть применяется дрон-перехватчик. Обнаруживается цель, идентифицируется, направляется в эту точку дрон-перехватчик. По прибытии в заданную точку берется дрон на сопровождение. И уже непосредственно сетью вылавливается.