Белорусский боевой модуль для захвата и уничтожения беспилотников показали в Минске

Новости Беларуси. Лучшие достижения оборонного сектора промышленности, уникальные образцы вооружения и технологий безопасности – все это выставка MILEX-2023. Она имеет более чем десятилетнюю историю и благодаря завоеванному авторитету сегодня привлекает внимание всего мира. Приветствие участникам и гостям форума направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модификация танка Т-72 и линейка новых автоматов Калашникова – сходили на выставку MILEX.

Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что сегодня беспилотные летательные аппараты активно применяются в целях ведения боевых действий. Поэтому уже несколько лет отечественный военпром создает не только беспилотники, но и средства противодействия им.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Боевой модуль «Кречет». Он сможет не только найти в воздухе беспилотник, но и захватить его или уничтожить. Эта белорусская разработка станет надежным защитником важных гособъектов.

Обнаружить потенциальную цель поможет радиолокационная станция кругового обзора. Кроме этого, для борьбы с беспилотниками в дальней зоне используется специальный дрон-перехватчик.