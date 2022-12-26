Мода на 2000-е набирает обороты. О трендах в макияже на Новый год рассказала визажист

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Любой женский образ будет неполноценным без красивого макияжа. Какие тенденции в макияже будут актуальны в эту новогоднюю ночь?

Лилия Милитонян, визажист:

Он должен быть естественным, но с таким природным сиянием. Сейчас это вошло в моду у нас уже в 2022-м и в следующий 2023 год с нами идет. Естественное сияние, здоровая, не матовая, глянцевая кожа. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если хочется каких-то ярких акцентов все-таки? Платье не тянет на себя внимание, хочется привлечь внимание макияжем. Лилия Милитонян:

Если хочется какие-то акценты, я предлагаю какой-то один взять: либо на глаза, либо на губы. Если это глаза, в макияже у нас в 2023 году популярен будет синий цвет. Этот цвет будет главный в макияже. У меня уже на корпоративы все заранее записались. Пигменты – это такие блесточки мелкодисперсные на глазах. Насчет акцента – на глаза добавить себе этого сияния синего. Если вам не нравится или вашему цвету глаз он не подходит, то хайлайтер, который подходит к вашему цвету кожи мы наносим точечно на зоны хайлайтера. Нанести, просто подчеркнуть веко. Это дает акцент на веко. На губки – подчеркнуть их, чтобы они были еще пухлее. То, что все хотят.

Алеся Лакина:

А кроме синего акцента? Расскажите, пожалуйста, потому что у меня пока картинка мира не клеится – пурпурно-красно-черный наряд с синими глазами, декольте и вырезом на юбке. Лилия Милитонян:

Я про образ, который вижу, рассказываю. То есть, допустим, у меня будет черное элегантное платье, примерно с таким вырезом, как у вас. У меня будут такие пигменты синие, нюдовые, то есть нежные губы и здоровое сияние кожи. У нас уже ушло – четкий контур, скульптурирование лица, четкие скулы. Юлия Самусенко:

Это антитренд, я так понимаю, будет в новогоднюю ночь? Лилия Милитонян:

Мы сейчас к естественности, а это уже не очень граничит с естественностью – четкие линии, которые очень видны. Алеся Лакина:

Так может совсем не краситься тогда?