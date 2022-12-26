Мода на 2000-е набирает обороты. О трендах в макияже на Новый год рассказала визажист
До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Любой женский образ будет неполноценным без красивого макияжа. Какие тенденции в макияже будут актуальны в эту новогоднюю ночь?
Лилия Милитонян, визажист:
Он должен быть естественным, но с таким природным сиянием. Сейчас это вошло в моду у нас уже в 2022-м и в следующий 2023 год с нами идет. Естественное сияние, здоровая, не матовая, глянцевая кожа.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если хочется каких-то ярких акцентов все-таки? Платье не тянет на себя внимание, хочется привлечь внимание макияжем.
Лилия Милитонян:
Если хочется какие-то акценты, я предлагаю какой-то один взять: либо на глаза, либо на губы. Если это глаза, в макияже у нас в 2023 году популярен будет синий цвет. Этот цвет будет главный в макияже. У меня уже на корпоративы все заранее записались. Пигменты – это такие блесточки мелкодисперсные на глазах. Насчет акцента – на глаза добавить себе этого сияния синего. Если вам не нравится или вашему цвету глаз он не подходит, то хайлайтер, который подходит к вашему цвету кожи мы наносим точечно на зоны хайлайтера. Нанести, просто подчеркнуть веко. Это дает акцент на веко. На губки – подчеркнуть их, чтобы они были еще пухлее. То, что все хотят.
Алеся Лакина:
А кроме синего акцента? Расскажите, пожалуйста, потому что у меня пока картинка мира не клеится – пурпурно-красно-черный наряд с синими глазами, декольте и вырезом на юбке.
Лилия Милитонян:
Я про образ, который вижу, рассказываю. То есть, допустим, у меня будет черное элегантное платье, примерно с таким вырезом, как у вас. У меня будут такие пигменты синие, нюдовые, то есть нежные губы и здоровое сияние кожи. У нас уже ушло – четкий контур, скульптурирование лица, четкие скулы.
Юлия Самусенко:
Это антитренд, я так понимаю, будет в новогоднюю ночь?
Лилия Милитонян:
Мы сейчас к естественности, а это уже не очень граничит с естественностью – четкие линии, которые очень видны.
Алеся Лакина:
Так может совсем не краситься тогда?
Лилия Милитонян:
Нет. Почему не краситься? Если вы хотите, можете вообще не краситься. Естественный макияж, как мы говорим, макияж без макияжа, предусматривает макияж все равно. То есть это кремовые текстуры, которые очень оживляют лицо и впитываются, как будто так и надо. То есть растушеванные скулы – мужчина не поймет, что это вы сделали. Он подумает, что у вас такие скулы красивые.
Юлия Самусенко:
У нас на самом деле мода на 2000-е тоже набирает обороты. Расскажите, что в моде сейчас – тонкие брови, например, либо широкие? Все-таки 2000-е – это тонкие брови.
Лилия Милитонян:
У нас вообще были широкие брови – то, что с нами шло, 2019-й…
Юлия Самусенко:
Мне кажется, это такие жуткие широкие брови были, выделенные просто до безобразия черным.
Лилия Милитонян:
Возможно, кто-то сделал такие брови, которые не очень подходят. Это надо смотреть по лицу: какое у вас лицо, какие вам подходят брови – широкие, средние. Я всегда говорю своим клиенткам и ученицам о том, что это замечательно – тренды. То, что модно, – это очень прекрасно, но всегда нужно учитывать то, что вам идет. Про брови вы спросили. Если вам всю жизнь шли тонкие брови, не стоит их делать на пол-лица.
Юлия Самусенко:
Возможно, например, я думала, что мне всю жизнь идут тонкие брови, а на самом деле все окружающие думали, что нет.
Лилия Милитонян:
Такие средние брови очень подойдут. Если вернуться к вам, что вы говорили про то, что не хотите пигмент синий, растушеванная стрелочка придаст такой шарм и подойдет абсолютно всем. Абсолютно любому глазу она подходит.
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