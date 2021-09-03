«Много всяких мифов у них в голове». Когда нужно начинать разговаривать с детьми о контрацепции?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что все современные родители объясняют своим детям, что надо предохраняться. Дети тоже знают, что надо предохраняться. Но любовь и ощущения не те. Что делать родителям? Как проконтролировать этот момент? Я как мама сделала все: поговорила со своим сыном, рассказала своей дочери все негативные последствия ранней беременности. Но ощущения не те. А вдруг пронесет – мне кажется, это первая причина ранних беременностей.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю историю. Медсестра пришла на обход, когда у меня родился ребенок, мы разговорились, она рассказала, что выросла в деревне, когда ее первый раз поцеловал ее будущий муж, она ему такую пощечину отвесила, потому что ей показалось, что она уже беременна после этого поцелуя. О каком образовании мы можем сейчас вспоминать, что говорили в деревнях, как нужно предохраняться, когда элементарный поцелуй воспринимался так. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сейчас ребенок рождается, ему сразу дают интернет, в котором обязательно где-нибудь появится информация о том, как нужно предохраняться и какие могут быть от этого последствия.

Вероника Сердюк, председатель общественного благотворительного объединения «Центр поддержки семьи и материнства "Матуля"»:

На самом деле современные дети могут очень много всего знать, но в своей голове не связывать факты один с другим. У детей в сознании интимные отношения, беременность, свадьба – это вещи совершенно разные, особенно у мальчиков. Очень много мифов, они также поддерживаются интернетом. Когда мы разговариваем с подростками, со сталым юношеством, которые уже в теме, мы видим, как много всяких мифов у них в голове. Иногда девочки с нами делятся, говорят, что от первого раза не бывает или в какой-то особой позе не бывает, им это мальчики все рассказывают. Когда в Минске проводили лекции, оказалось, что только 15 % взрослых разговаривают со своими уже взрослыми детьми (от 14 и старше) на эти темы. Поэтому о чем вы говорите. Екатерина Забенько:

Когда нужно начинать разговаривать с детьми? В каком возрасте?