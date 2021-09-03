Ранняя беременность. Что хуже для здоровья: аборт или выносить ребёнка?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ранняя беременность для организма девочки – это серьезное потрясение или в большинстве случаев переносится нормально? Что хуже: аборт или выносить беременность?