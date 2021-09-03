Ранняя беременность. Что хуже для здоровья: аборт или выносить ребёнка?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ранняя беременность для организма девочки – это серьезное потрясение или в большинстве случаев переносится нормально? Что хуже: аборт или выносить беременность?
Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси:
Прерывать беременность или оставлять беременность – это вопрос, который должна решать семья. Мы можем обрисовать риски. Риски ранней беременности, по сути, ничем не отличаются от рисков беременности вообще.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Искусственное прерывание беременности на позднем сроке или аборт – что вредит маленькой девочке больше?
Самой молодой маме 13 лет. Есть ли в Беларуси проблема ранней беременности?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Любая манипуляция может быть критичной, сложно, чтобы это вмешательство прошло незамеченным. У нас мало ситуаций, когда мы вынуждены прибегнуть к искусственным родам, то есть к прерыванию беременности на позднем сроке по социальным показаниям, так правильнее будет сказать. Это единичные случаи, они решаются индивидуально. Прикладывается максимум усилий, чтобы они прошли незамеченными.
Мама родила в 17, ее дочь тоже родила рано. Узнали у эксперта, есть ли в этом взаимосвязь
Екатерина Забенько:
В большинстве своем рождаются здоровые дети у молодых мамочек?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Конечно. Дети – это всегда радость в любом возрасте.