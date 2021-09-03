Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему и 20-30 лет назад, и сегодня ситуация ранней беременности воспринимается шоковой? Почему для родителей неожиданность? Почему общество осуждает? Почему для всех это такое удивление? Даже с течением времени отношение к ранней беременности чаще всего негативное.
Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:
Сейчас отношение родителей продолжает быть именно таким, потому что зачастую родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты, надежды. У меня не получилось, а дочь обязательно закончит школу на отлично.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Любые родители хотят, чтобы девочка выросла, у нее была красивая свадьба и любовь на всю жизнь.
Наталья Навроцкая:
Другой вопрос про принятие ребенка как такового, не то, что она должна это сделать и достичь этого, чтобы мама ее любила. Нет, мама ее любит, потому что она ее дочь, а она ее мама. Тогда будет принятие ребенка как такового, а не ее достижений и целей.
Читайте также:
Ранняя беременность. Что хуже для здоровья: аборт или выносить ребенка?
Самой молодой маме 13 лет. Есть ли в Беларуси проблема ранней беременности?
Мама родила в 17, ее дочь тоже родила рано. Узнали у эксперта, есть ли в этом взаимосвязь