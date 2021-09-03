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Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт

03 сентября 2021 15:19
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Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему и 20-30 лет назад, и сегодня ситуация ранней беременности воспринимается шоковой? Почему для родителей неожиданность? Почему общество осуждает? Почему для всех это такое удивление? Даже с течением времени отношение к ранней беременности чаще всего негативное.

Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт-4

Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:
Сейчас отношение родителей продолжает быть именно таким, потому что зачастую родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты, надежды. У меня не получилось, а дочь обязательно закончит школу на отлично.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Любые родители хотят, чтобы девочка выросла, у нее была красивая свадьба и любовь на всю жизнь.

Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт-7

Наталья Навроцкая:
Другой вопрос про принятие ребенка как такового, не то, что она должна это сделать и достичь этого, чтобы мама ее любила. Нет, мама ее любит, потому что она ее дочь, а она ее мама. Тогда будет принятие ребенка как такового, а не ее достижений и целей.

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# Беременность и роды # общество # Наталья Навроцкая # Алена Родовская # Наталья Надольская # Екатерина Забенько # Фотофакт

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