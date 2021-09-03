Почему общество осуждает раннюю беременность? Отвечает врач-психотерапевт

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Почему и 20-30 лет назад, и сегодня ситуация ранней беременности воспринимается шоковой? Почему для родителей неожиданность? Почему общество осуждает? Почему для всех это такое удивление? Даже с течением времени отношение к ранней беременности чаще всего негативное.

Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:

Сейчас отношение родителей продолжает быть именно таким, потому что зачастую родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты, надежды. У меня не получилось, а дочь обязательно закончит школу на отлично.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Любые родители хотят, чтобы девочка выросла, у нее была красивая свадьба и любовь на всю жизнь.