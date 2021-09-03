Самой молодой маме 13 лет. Есть ли в Беларуси проблема ранней беременности?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Существует ли такая проблема в Беларуси, как ранняя беременность? Часто ли вам как специалисту приходится с этим сталкиваться?
Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси:
Я очень не люблю, когда рядом со словом беременность ставят слово проблема.
Екатерина Забенько:
Я вот специально хотела уточнить: действительно ли это проблема?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Беременность, особенно, когда делают акцент на ранней беременности, поздней, от этого надо немного отходить. Беременность – это всегда событие. Всегда с одной стороны, радость, ожидание, событие, когда этого ждешь. С другой стороны, это проблемы и риски, если она нежеланная. Говорить о том, что есть ли проблема с беременностями, которые возникают в очень раннем возрасте, это ведь тоже относительная вещь, она есть в любом обществе, в любом государстве. В любой стране это и медицинская проблема, и социальная. Говорить о том, что мы с этим сталкиваемся как с какой-то горячей точкой в здравоохранении в службе акушерства и гинекологии, наверное, последние лет 10-15 я бы об этом не говорила.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что говорят цифры? Кто самая маленькая мама в Беларуси?
Оксана Иванишкина-Кудина:
13 лет.
Алена Родовская:
Это город или сельская местность?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Последний случай областной. Абсолютными цифрами это не считается, в пересчете на население мы держим низкую планку, два случая на 1 000 девочек от 0 до 18 лет.
Мама родила в 17, ее дочь тоже родила рано. Узнали у эксперта, есть ли в этом взаимосвязь (подробнее здесь).