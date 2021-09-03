Самой молодой маме 13 лет. Есть ли в Беларуси проблема ранней беременности?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Существует ли такая проблема в Беларуси, как ранняя беременность? Часто ли вам как специалисту приходится с этим сталкиваться?

Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси:

Я очень не люблю, когда рядом со словом беременность ставят слово проблема. Екатерина Забенько:

Я вот специально хотела уточнить: действительно ли это проблема?

Оксана Иванишкина-Кудина:

Беременность, особенно, когда делают акцент на ранней беременности, поздней, от этого надо немного отходить. Беременность – это всегда событие. Всегда с одной стороны, радость, ожидание, событие, когда этого ждешь. С другой стороны, это проблемы и риски, если она нежеланная. Говорить о том, что есть ли проблема с беременностями, которые возникают в очень раннем возрасте, это ведь тоже относительная вещь, она есть в любом обществе, в любом государстве. В любой стране это и медицинская проблема, и социальная. Говорить о том, что мы с этим сталкиваемся как с какой-то горячей точкой в здравоохранении в службе акушерства и гинекологии, наверное, последние лет 10-15 я бы об этом не говорила.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что говорят цифры? Кто самая маленькая мама в Беларуси? Оксана Иванишкина-Кудина:

13 лет. Алена Родовская:

Это город или сельская местность?