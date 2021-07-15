Многие сомневались, справится ли он. Что говорят артисты о молодом директоре «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как восприняли нового руководителя, нового человека, легко ли с ним работать и проходили ли уже фестивали под его патронажем, когда вы выступали? Насколько комфортно себя чувствовали в новой компании?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вы знаете, я думаю, что за последнее время мы все заметили, что фестивалю необходима новая волна вдохновения. И с приходом Глеба Александровича «Славянский базар» действительно стал развиваться и в лучшем русле.

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Очень сложно взять такую махину, глыбу в свои руки, а тем более такому молодому человеку. Честно говоря, многие сомневались поначалу, справится ли вообще он. Потому что огромное количество людей, которые за его плечами стоят, которые имеют колоссальный опыт. А помимо всего прочего это те гости, которые приезжают, и они привыкли уже к определенному отношению, к определенному складу этого фестиваля. Такой вот момент был, когда все смотрели, думали: а как же справится?

Алена Ланская:

Тем более что на фестивале, допустим, я была и в 2005 году уже, и в 2009-м, в 2010-м я выиграла гран-при. И, конечно же, какое-то отношение сложилось. И мы рады, что «Славянский базар» поддерживает дружественность и гостеприимство.