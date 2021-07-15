Многие сомневались, справится ли он. Что говорят артисты о молодом директоре «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как восприняли нового руководителя, нового человека, легко ли с ним работать и проходили ли уже фестивали под его патронажем, когда вы выступали? Насколько комфортно себя чувствовали в новой компании?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы знаете, я думаю, что за последнее время мы все заметили, что фестивалю необходима новая волна вдохновения. И с приходом Глеба Александровича «Славянский базар» действительно стал развиваться и в лучшем русле.
Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Очень сложно взять такую махину, глыбу в свои руки, а тем более такому молодому человеку. Честно говоря, многие сомневались поначалу, справится ли вообще он. Потому что огромное количество людей, которые за его плечами стоят, которые имеют колоссальный опыт. А помимо всего прочего это те гости, которые приезжают, и они привыкли уже к определенному отношению, к определенному складу этого фестиваля. Такой вот момент был, когда все смотрели, думали: а как же справится?
Алена Ланская:
Тем более что на фестивале, допустим, я была и в 2005 году уже, и в 2009-м, в 2010-м я выиграла гран-при. И, конечно же, какое-то отношение сложилось. И мы рады, что «Славянский базар» поддерживает дружественность и гостеприимство.
Екатерина Забенько:
Насколько новшества хорошо воспринимаются людьми, которые давно знают «Славянский базар»?
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я даже уже не знаю, с какого русла начинать. Или сплав мудрости и опыта, или все-таки задора и молодости. Действительно, мой первый фестиваль – это 1993 год. Я участвовала там как конкурсантка и стала дипломанткой. Это было так давно. С Глебом Александровичем мы давно знакомы, и он очень успешно работал в Федерации профсоюзов Беларуси. Столько было ярких проектов незабываемых, и новые имена Беларуси. Мы все время сотрудничали. И когда он пришел, у меня как раз был юбилейный, 25-летний концерт «Окрыляй» на «Славянском базаре». Для меня это тоже знаменательное событие. Для меня фестиваль приобрел новое какое-то звучание, и по крайней мере у меня появились новые желания, возможности, силы более глобально в нем принимать участие. И как раз молодеет фестиваль. Так должно быть.
Екатерина Забенько:
А что-то хотелось подсказать? Из своего опыта исходя, чего бы хотелось привнести?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Не только хотелось, но и подсказывали.
Ирина Дорофеева:
Мы постоянно сотрудничаем, постоянно происходят какие-то новые направления. Я думаю, что жизнь сама уже диктует и подсказывает. Наполнение, кого мы хотим видеть, кого хочет видеть зритель, слушатель? И диктует свои условия выживания тем или иным артистам. Сегодня я думаю, этот фестиваль будет одним из самых лучших.
Читайте также:
«Когда я выиграла фестиваль, началось мое становление на большой сцене». Что значит «Славянский базар» для артистов?
«Я искала свое платье, наверное, месяца полтора». Алена Ланская рассказала, как готовится к «Славянскому базару»
Ирина Дорофеева о «Славянском базаре»: я везу на фестиваль праздник