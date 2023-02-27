Александр Ивановский: «Мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было»

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Алена Сырова, СТВ:

Если мы говорим о том, что это понятно экспертному сообществу, это понятно образованным людям, это понятно юристам. Зачем мы тогда сами усложняем себе жизнь и делаем ее открытой для всех? Кирилл Казаков, СТВ:

Алена, смотри, я объясню одну вещь. На самом деле, откуда запрос на Концепцию национальной безопасности? Мы реально живем в достаточно опасном мире, мы читаем новости, где взрываются бомбы за границей в 300 километрах от нас, мы реально читаем о том, как лаборатория заразила нас какой-то непонятной болезнью и мы хотя бы психологически нуждаемся в защите. В защите кого? Государства.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Кирилл, обратите внимание, вы уже показали табличку, которую подготовил целый институт. Опрос наших людей, безопасность стоит на одном из первых мест, и она зеленым цветом обеспечена. И это, кстати говоря, один из важнейших элементов устойчивости государства. Вы говорили про пирамиду Маслоу, что там внизу лежит? Первый уровень – вообще что-то иметь, а второй – безопасность. Поэтому это ключевой фактор, в котором живет общество. И экзальтированное общество, конечно, неустойчиво. Кирилл Казаков:

Так вот поэтому народ, желая безопасности, требует понять, как ему ее достигнуть. Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Тогда обратимся к Концепции. Концепция что говорит? Национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз. Просто. Кирилл Казаков:

Просто, а потом у нас включается национальная, экологическая, экономическая, техническая. Геннадий Бровка:

Появляются сферы. Алена Сырова:

А потом внутренние угрозы, внешние угрозы, риски и еще, еще и еще. Так вот зачем этим нагружать и загружать обычного человека? Геннадий Бровка:

Потому что это для него важно. Александр Ивановский:

Вы когда переходите улицу, вы должны знать правила дорожного движения? Мы живем в обществе, где все меняется очень быстро. И, кстати говоря, человек сам должен в определенной степени ориентироваться. Вот вопрос, который задавали, как работать с людьми? Прошло два года, мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было.