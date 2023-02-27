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Александр Ивановский: «Мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было»

27 февраля 2023 18:09
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Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Алена Сырова, СТВ:  
Если мы говорим о том, что это понятно экспертному сообществу, это понятно образованным людям, это понятно юристам. Зачем мы тогда сами усложняем себе жизнь и делаем ее открытой для всех?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Алена, смотри, я объясню одну вещь. На самом деле, откуда запрос на Концепцию национальной безопасности? Мы реально живем в достаточно опасном мире, мы читаем новости, где взрываются бомбы за границей в 300 километрах от нас, мы реально читаем о том, как лаборатория заразила нас какой-то непонятной болезнью и мы хотя бы психологически нуждаемся в защите. В защите кого? Государства.  

Александр Ивановский: «Мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было»-1

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:  
Кирилл, обратите внимание, вы уже показали табличку, которую подготовил целый институт. Опрос наших людей, безопасность стоит на одном из первых мест, и она зеленым цветом обеспечена. И это, кстати говоря, один из важнейших элементов устойчивости государства. Вы говорили про пирамиду Маслоу, что там внизу лежит? Первый уровень – вообще что-то иметь, а второй – безопасность. Поэтому это ключевой фактор, в котором живет общество. И экзальтированное общество, конечно, неустойчиво.  

Кирилл Казаков:  
Так вот поэтому народ, желая безопасности, требует понять, как ему ее достигнуть.  

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:
Тогда обратимся к Концепции. Концепция что говорит? Национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз. Просто.  

Кирилл Казаков:  
Просто, а потом у нас включается национальная, экологическая, экономическая, техническая.  

Геннадий Бровка:  
Появляются сферы.  

Алена Сырова:  
А потом внутренние угрозы, внешние угрозы, риски и еще, еще и еще. Так вот зачем этим нагружать и загружать обычного человека?  

Геннадий Бровка:  
Потому что это для него важно.  

Александр Ивановский:  
Вы когда переходите улицу, вы должны знать правила дорожного движения? Мы живем в обществе, где все меняется очень быстро. И, кстати говоря, человек сам должен в определенной степени ориентироваться. Вот вопрос, который задавали, как работать с людьми? Прошло два года, мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было.  

Александр Ивановский: «Мы создали мощную информационную группировку, у нас в 2020 году такого не было»-4

Кирилл Казаков:  
Не было, согласен.  

Александр Ивановский:  
И это проблема была, которой, конечно, обожглись в 2020 году сами люди, появились у нас целый ряд талантливых журналистов – все это сложно, это же не просто так создать эту систему. Причем мы же боремся не только с собой и внутренним врагом, против нас работает, можно тут перечислять, кто работает, практически весь западный мир – они технологически обеспечены. Поэтому люди должны знать, что мы живем в неспокойном мире, и видеть это в целом, не отдельно, фрагментарно, а в целом. И тогда, мне кажется, когда он сам столкнется, когда не будет рядом папы, мамы и госоргана, он сам будет принимать решение, и будет принимать его осознанно.  

Алена Сырова:  
Наверное, не опираясь на Концепцию национальной безопасности.  

Александр Ивановский:  
Когда вас припрет, вы сразу все вспомните – это я вам точно говорю. Когда мы проговорили, прочитали, сделали, оно уходит. Но как только в реальной жизни у вас появляется проблема, память обладает такими свойствами, оно всплывает.  

Геннадий Бровка:  
Все-таки посыл был правильный: человек, общество и государство – это субъекты. Безусловно, эта концепция базируется на том, что государство защищает и человека, и общество, и самого себя. Концепция как раз приводит нас к мысли о необходимости.   

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# Государственная социальная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Ивановский # Геннадий Бровка # Фотофакт

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