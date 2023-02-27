Какими терминами пополнится Концепция нацбезопасности и в чём здесь нюансы? Рассказали эксперты
Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Олег Лемешевский, старший преподаватель факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:
У нас есть еще определение «национальный интерес». Новый проект Концепции национальной безопасности направлен на то, чтобы существующую стабильность и в последующем повышать качество жизни граждан, защищая, определяя угрозы, оставить все как есть и сделать даже лучше в целях устойчивого развития.
Алена Сырова, СТВ:
Да, кстати, по-моему, появилась эта формулировка «устойчивое развитие». То есть раньше у нас такого запроса не было?
Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:
Это старая формулировка.
Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:
Потому что устойчивое развитие – это устоявшийся термин, под которым понимают экологический императив. К сожалению, я тоже и предыдущий вариант Концепции читал как эксперт, мне присылали. Иногда под устойчивым развитием понимают устойчивый экономический рост – это разные вещи. Устойчивое социально-экономическое и устойчивое развитие – это совершенно разные вещи, как коса у реки и коса у девушки. Я, раз уж начал говорить, выскажусь, для чего мы собираемся, для чего мы все это делаем. Существует понимание Концепции национальной безопасности – необходимость базовых компетенций. На уровне формирования Концепции язык должен быть относительно сложным, но для того, чтобы довести до населения – это вопрос национальной безопасности и идеологии. Люди должны знать, что государство о них заботится – это задача уже журналистов и ток-шоу.
Алена Сырова:
Я прошу прощения, процитирую госсекретаря. Он говорил о том, что основные изменения в понятийном аппарате, к примеру, понятие «национальная безопасность» дополнено таким основополагающим тезисом как «состояние защищенности национальных интересов в целях устойчивого развития общества».
Сергей Солодовников:
Мы сейчас будем обсуждать, я напишу по этому поводу замечание, потому что нельзя использовать один и тот же термин для понятия совершенно разных вещей. Если устойчивое социально-экономическое развитие, то да, я в предыдущем варианте писал это замечание. Его задача какая? Вот эти компетенции опускать до уровня тех людей, у которых базовых компетенций практически нет, но извините, это задача журналистов. Мы разговариваем, чтобы, упрощая до известной степени, эту Концепцию довести.
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