Какими терминами пополнится Концепция нацбезопасности и в чём здесь нюансы? Рассказали эксперты

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Олег Лемешевский, старший преподаватель факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:

У нас есть еще определение «национальный интерес». Новый проект Концепции национальной безопасности направлен на то, чтобы существующую стабильность и в последующем повышать качество жизни граждан, защищая, определяя угрозы, оставить все как есть и сделать даже лучше в целях устойчивого развития. Алена Сырова, СТВ:

Да, кстати, по-моему, появилась эта формулировка «устойчивое развитие». То есть раньше у нас такого запроса не было? Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Это старая формулировка.