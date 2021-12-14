«Мне тогда было ещё 9 лет». Певица Стефания Соколова рассказала, за что получила первую стипендию

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Ребята, сразу же такой вопрос: скажите, вы получали стипендию?
Стефания Соколова, финалистка проекта «Голос. Дети-4», полуфиналистка детского «Евровидения», лауреат «Славянского базара»:
Да, получали. Я получала после «Славянского базара». Это был 2015 год, мне тогда было еще 9 лет, получала стипендию. И потом вроде бы в 2018 году я тоже на «Молодичке» заняла: какой-то лауреат степени, первое, второе место, и тоже получала.
Александра Каштанова:
Как здорово, когда тебе совсем немного лет, а ты говоришь: «Какой-то первой или второй степени, честно, я не помню».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А остальные ребята?
Вероника Цубикова, певица:
Меня это счастливое событие миновало. Но, я думаю, что это никак не повлияло на мой дальнейший рост и, безусловно, я не расстроилась. Просто так сложилось, что я не оформляла и, в общем-то, не получала.
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