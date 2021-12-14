«Мне тогда было ещё 9 лет». Певица Стефания Соколова рассказала, за что получила первую стипендию

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Ребята, сразу же такой вопрос: скажите, вы получали стипендию?

Стефания Соколова, финалистка проекта «Голос. Дети-4», полуфиналистка детского «Евровидения», лауреат «Славянского базара»:

Да, получали. Я получала после «Славянского базара». Это был 2015 год, мне тогда было еще 9 лет, получала стипендию. И потом вроде бы в 2018 году я тоже на «Молодичке» заняла: какой-то лауреат степени, первое, второе место, и тоже получала. Александра Каштанова:

Как здорово, когда тебе совсем немного лет, а ты говоришь: «Какой-то первой или второй степени, честно, я не помню». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А остальные ребята?