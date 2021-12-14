Что предусматривает законопроект «О геноциде белорусского народа»? Рассказывает депутат

Сразу в двух чтениях депутаты рассмотрели закон «О геноциде белорусского народа». За его отрицание вводится уголовная ответственность. Тем, кто посягнет на память о нашем трагическом прошлом, грозит арест или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок. Это касается всех, кто отрицает геноцид посредством публичных выступлений: в СМИ и интернет-публикациях.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законопроект «О геноциде белорусского народа» внесен в Палату представителей депутатом Лилией Станиславовной Ананич и включает в себя пять статей. Законопроектом вводится понятие, признается факт геноцида белорусского народа, вводится уголовная ответственность за отрицание факта геноцида белорусского народа. Генеральная прокуратура в соответствии с положениями законопроекта, продолжит работу по установлению новых фактов, подтверждающих геноцид белорусского народа, а также законопроектом предусматривается ряд мероприятий, направленных на дальнейшее увековечивание памяти о жертвах белорусского народа. И о принятии необходимых мероприятий по признанию геноцида белорусского народа на международном уровне.