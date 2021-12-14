Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?

Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.
Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.
Сегодня принят в первом чтении проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья, развитию жилой и энергетической инфраструктуры. Также парламентарии приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.
Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Несмотря на сложные внешнеполитические [обстоятельства – прим.ред.], все-таки противоковидный период, бюджет республиканский сохраняет полную социальную направленность. В частности касаясь вопросов здравоохранения, минимальные нормативы бюджетной обеспеченности для развития здравоохранения остаются на одну душу населения 862 рубля. Это на 117 % больше, чем в предыдущий период. В частности, Витебская область – на 119 %. Необходимо отметить, что из выделенного финансирования 40 % уйдет на дальнейшее развитие амбулаторной службы, на оказание медицинской помощи на амбулаторном этапе, включая скорую медицинскую помощь.
Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей.
Сразу в двух чтениях депутаты рассмотрели закон «О геноциде белорусского народа». За его отрицание вводится уголовная ответственность. Тем, кто посягнет на память о нашем трагическом прошлом, грозит арест или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок. Это касается всех, кто отрицает геноцид посредством публичных выступлений: в СМИ и интернет-публикациях.
Что предусматривает законопроект «О геноциде белорусского народа»? Рассказывает депутат.
Также в парламенте 14 декабря в формате видеоконференции прошла встреча с представителями ЮНИСЕФ. Обсуждались вопросы воспитания подрастающего поколения. Международный диалог касался того, как уберечь детей от пагубного влияния гаджетов и деструктивных инициатив.
Игорь Тавтын, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республика Беларусь давно сотрудничает с ЮНИСЕФ. Основное направление – защита детей. Именно на законодательном уровне. Защитить их и их права. Именно как парламентарии работают в этом направлении. Это и дети, это и молодежь, скажем так. Нужно сказать, что и Молодежный парламент при Республике Беларусь активно участвует именно в законотворческой деятельности. Молодежь сегодня она молодежь, завтра это взрослые люди, которые будут строить будущее Республики Беларусь, и именно на них тоже направлена эта работа.
Закрытие осенней сессии запланировано на 22 декабря.