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Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?

14 декабря 2021 11:29
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Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.  

Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?-1

Сегодня принят в первом чтении проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья, развитию жилой и энергетической инфраструктуры. Также парламентарии приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.  

Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?-4

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Несмотря на сложные внешнеполитические [обстоятельства – прим.ред.], все-таки противоковидный период, бюджет республиканский сохраняет полную социальную направленность. В частности касаясь вопросов здравоохранения, минимальные нормативы бюджетной обеспеченности для развития здравоохранения остаются на одну душу населения 862 рубля. Это на 117 % больше, чем в предыдущий период. В частности, Витебская область – на 119 %. Необходимо отметить, что из выделенного финансирования 40 % уйдет на дальнейшее развитие амбулаторной службы, на оказание медицинской помощи на амбулаторном этапе, включая скорую медицинскую помощь.  

Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей.  

Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?-7

Сразу в двух чтениях депутаты рассмотрели закон «О геноциде белорусского народа». За его отрицание вводится уголовная ответственность. Тем, кто посягнет на память о нашем трагическом прошлом, грозит арест или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок. Это касается всех, кто отрицает геноцид посредством публичных выступлений: в СМИ и интернет-публикациях.  

Что предусматривает законопроект «О геноциде белорусского народа»? Рассказывает депутат.  

Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?-10

Также в парламенте 14 декабря в формате видеоконференции прошла встреча с представителями ЮНИСЕФ. Обсуждались вопросы воспитания подрастающего поколения. Международный диалог касался того, как уберечь детей от пагубного влияния гаджетов и деструктивных инициатив.  

Провели встречу с ЮНИСЕФ и рассмотрели ряд законопроектов. Что обсуждали в Палате представителей 14 декабря?-13

Игорь Тавтын, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Республика Беларусь давно сотрудничает с ЮНИСЕФ. Основное направление – защита детей. Именно на законодательном уровне. Защитить их и их права. Именно как парламентарии работают в этом направлении. Это и дети, это и молодежь, скажем так. Нужно сказать, что и Молодежный парламент при Республике Беларусь активно участвует именно в законотворческой деятельности. Молодежь сегодня она молодежь, завтра это взрослые люди, которые будут строить будущее Республики Беларусь, и именно на них тоже направлена эта работа.  

Закрытие осенней сессии запланировано на 22 декабря.  

# Закон # общество # Светлана Одинцова # Игорь Тавтын # Фотофакт

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