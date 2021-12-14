«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы выбрали для себя сцену. Почему сцена? Какие у вас достижения, расскажите?

Вероника Цубикова, певица:

Я думаю, что самое главное в выборе конкретной сцены у каждого человека, который в итоге на ней потом находится – это неистовое желание с самого детства, любовь к музыке. Вот это самоосознание себя в музыке и вообще во всей этой сфере. Алеся Лакина:

Но ведь ребенок, когда маленький, он же не особо понимает. Это должны выявить родители. Как поняли родители? Вероника Цубикова:

Конечно, это не является какой-то целью и чьим-то, возможно, указанием, как при выборе других профессий. Это является исключительно твоим желанием и вот этой неистовой силой, которая тебя движет вперед к различным вершинам, конкурсам. К тому, чтобы все время что-то делать, слушать. То есть ты с самого детства находишься в этой музыке. Тебе интересно все, что с ней связано. Ты постоянно слушаешь какие-то песни, смотришь концерты, пробуешь. Представляешь себя великим артистом в красивом платье на огромной сцене. То есть это откуда-то изнутри исходит, из тебя. Собственно, в детстве даже не осознаешь, почему так происходит. И уже потом в более зрелом возрасте ты понимаешь, что, вероятно, это происходило, потому что это действительно твое призвание.

Алеся Лакина:

Вероника, со скольки лет вы занимаетесь пением? Вероника Цубикова:

Я занимаюсь пением с шести лет. То есть уже в музыкальной школе, в студиях, в таком профессиональном ключе. Алеся Лакина:

А почему родители отдали на пение? Вероника Цубикова:

Потому что я очень просила. Сколько себя помню, столько я пою. Вот, как я уже говорила, постоянно что-то слушала, повторяла, устраивала домашние концерты. То есть постоянно вот это взаимодействие происходило с музыкой, со сценой и со всем, что с ней связано. Придумывала костюмы, что-то мастерила из подручных вариантов какие-то безумные образы. И очень просила. Меня даже не взяли в первый год, потому что мне было пять. Тогда мне сказали: «Совсем маленький ребенок, мы не знаем, что с ним делать. А вдруг он не справится, не сможет? И потом будут слезы и у педагога, и у ребенка». В итоге, я пришла через год. И уже через полгода занятий я открывала главную елку страны перед речью Президента. То есть, в общем-то, все сложилось. Алеся Лакина:

Ничего себе. Все-таки правильно выбранное направление – и человек по призванию. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Расскажите о своих достижениях, которыми вы гордитесь. Чем вы гордитесь?

Вероника Цубикова:

Я думаю, самое главное – это непрерывный рост. Конечно же, за столько лет нахождения в профессии и на сцене – огромное количество фестивалей, конкурсов, мероприятий различного масштаба. И представление нашей страны на мировой арене, в том числе. Это все за плечами, и что-то выделить одно – всегда очень сложно, что-то самое яркое или самое значительное. Но это все формирует потом тебя, как артиста. Я безумное количество конкурсов проехала. Сейчас, в основном, занимаюсь авторской музыкой. То есть это создание авторской музыки, которую можно услышать на любой цифровой площадке. У меня два EP-альбома сейчас, готовится третий к выходу. То есть активная ведется студийная работа, на песни есть клипы. Все это можно увидеть, порадоваться, посмотреть. Безусловно, есть своя аудитория зрителей, которые это любят, смотрят, следят, которым это нравится.

Алеся Лакина:

Вероника, все-таки участие в каком проекте больше всего вам запомнилось? Вероника Цубикова:

Я думаю, что один из основных проектов, которые дали мне потом возможности работы в будущем – это был проект «Романсиада». То есть это немножечко такое параллельное течение от популярной музыки, это классический вокал. Международный конкурс, в котором участвовало 36 стран. Я прошла отборы и представляла нашу страну в Москве на гала-финале. Так вышло, что среди победителей выбирается самая красивая певица. В мой 2019 год это была я. Я представляла Беларусь в платье Вячеслава Зайцева. То есть помимо того, что я – один из победителей «Романсиады», я еще и оказалась «Мисс Романсиада». То есть самая красивая певица этого сезона.