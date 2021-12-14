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«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом

14 декабря 2021 12:59
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Вы выбрали для себя сцену. Почему сцена? Какие у вас достижения, расскажите?  

«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом-1

Вероника Цубикова, певица:  
Я думаю, что самое главное в выборе конкретной сцены у каждого человека, который в итоге на ней потом находится – это неистовое желание с самого детства, любовь к музыке. Вот это самоосознание себя в музыке и вообще во всей этой сфере.  

Алеся Лакина:  
Но ведь ребенок, когда маленький, он же не особо понимает. Это должны выявить родители. Как поняли родители?  

Вероника Цубикова:  
Конечно, это не является какой-то целью и чьим-то, возможно, указанием, как при выборе других профессий. Это является исключительно твоим желанием и вот этой неистовой силой, которая тебя движет вперед к различным вершинам, конкурсам. К тому, чтобы все время что-то делать, слушать. То есть ты с самого детства находишься в этой музыке. Тебе интересно все, что с ней связано. Ты постоянно слушаешь какие-то песни, смотришь концерты, пробуешь. Представляешь себя великим артистом в красивом платье на огромной сцене. То есть это откуда-то изнутри исходит, из тебя. Собственно, в детстве даже не осознаешь, почему так происходит. И уже потом в более зрелом возрасте ты понимаешь, что, вероятно, это происходило, потому что это действительно твое призвание.  

«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом-4

Алеся Лакина:  
Вероника, со скольки лет вы занимаетесь пением?  

Вероника Цубикова:  
Я занимаюсь пением с шести лет. То есть уже в музыкальной школе, в студиях, в таком профессиональном ключе.  

Алеся Лакина:  
А почему родители отдали на пение?  

Вероника Цубикова:  
Потому что я очень просила. Сколько себя помню, столько я пою. Вот, как я уже говорила, постоянно что-то слушала, повторяла, устраивала домашние концерты. То есть постоянно вот это взаимодействие происходило с музыкой, со сценой и со всем, что с ней связано. Придумывала костюмы, что-то мастерила из подручных вариантов какие-то безумные образы. И очень просила.  

Меня даже не взяли в первый год, потому что мне было пять. Тогда мне сказали: «Совсем маленький ребенок, мы не знаем, что с ним делать. А вдруг он не справится, не сможет? И потом будут слезы и у педагога, и у ребенка». В итоге, я пришла через год. И уже через полгода занятий я открывала главную елку страны перед речью Президента. То есть, в общем-то, все сложилось.  

Алеся Лакина:  
Ничего себе. Все-таки правильно выбранное направление – и человек по призванию.  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Расскажите о своих достижениях, которыми вы гордитесь. Чем вы гордитесь?  

«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом-7

Вероника Цубикова:  
Я думаю, самое главное – это непрерывный рост. Конечно же, за столько лет нахождения в профессии и на сцене – огромное количество фестивалей, конкурсов, мероприятий различного масштаба. И представление нашей страны на мировой арене, в том числе. Это все за плечами, и что-то выделить одно – всегда очень сложно, что-то самое яркое или самое значительное. Но это все формирует потом тебя, как артиста.  

Я безумное количество конкурсов проехала. Сейчас, в основном, занимаюсь авторской музыкой. То есть это создание авторской музыки, которую можно услышать на любой цифровой площадке. У меня два EP-альбома сейчас, готовится третий к выходу. То есть активная ведется студийная работа, на песни есть клипы. Все это можно увидеть, порадоваться, посмотреть. Безусловно, есть своя аудитория зрителей, которые это любят, смотрят, следят, которым это нравится.  

«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом-10

Алеся Лакина:  
Вероника, все-таки участие в каком проекте больше всего вам запомнилось?  

Вероника Цубикова:  
Я думаю, что один из основных проектов, которые дали мне потом возможности работы в будущем – это был проект «Романсиада». То есть это немножечко такое параллельное течение от популярной музыки, это классический вокал. Международный конкурс, в котором участвовало 36 стран. Я прошла отборы и представляла нашу страну в Москве на гала-финале.  

Так вышло, что среди победителей выбирается самая красивая певица. В мой 2019 год это была я. Я представляла Беларусь в платье Вячеслава Зайцева. То есть помимо того, что я – один из победителей «Романсиады», я еще и оказалась «Мисс Романсиада». То есть самая красивая певица этого сезона.  

«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом-13

Ольга Шерснева:  
Как приятно.  

Вероника Цубикова:  
Получается, это конкурс русского романса, классической музыки. Там в основном оперные певцы. Мне, как эстрадной исполнительнице, это было безумно волнительно. Это был интересный опыт, это было сложно, но при этом я вошла в гранд-финал. В общем-то, представила нашу страну, еще и вот в такой приятной позиции, как «Мисс Романсиада» в таком великолепном платье от кутюр. После чего, собственно, мне открылись новые какие-то горизонты. Сейчас я уже год активно работаю с Президентским оркестром нашей страны. У нас достаточно такая классическая программа, что очень здорово. Безусловно, это такое интересное, очень обширное и серьезное направление, которое идет параллельно с поп-музыкой и авторским каким-то материалом.  

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# Белорусские исполнители # общество # Алеся Лакина # Вероника Цубикова # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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