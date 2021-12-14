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В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги

14 декабря 2021 11:48
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Новости Беларуси. 37-й день ожидания на белорусско-польской границе для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди надеются, что их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из почти 30 стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность. Белорусы стараются помочь организовать быт беженцев.  

Всю последнюю информацию узнаем у Галины Буро.  

В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги-1

Галина Буро, корреспондент:  
Мы сегодня находимся в такой вот удивительной компании. Я расскажу, пожалуй, о самом значимом событии этого дня, самым заметном. Сегодня в лагерь беженцев приехали представители ЮНИСЕФ. Они не захотели общаться с журналистами, а беженцы от них, конечно же, ожидали каких-либо новостей о гуманитарном коридоре в Германию или каких-то заявлений по поводу защиты прав детей. А их в лагере около 200. Но ничего подобного не произошло. Нам все-таки удалось выяснить, с какой целью они приехали. Оказывается, они планируют организовать для детей досугово-образовательную программу с учетом их потребностей. К этой работе подключились также белорусские педагоги и психологи. Они разработали анкеты, чтобы выяснить, чего же не хватает в данный момент детям и что бы они хотели.  

В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги-4

Ирина Кажуро, директор Гродненского областного социально-педагогического центра:  
Основной нашей задачей является изучить потребности детей, находящихся здесь, в получении образования, в получении психологической помощи возможно. В ходе опроса мы планируем общаться в первую очередь с родителями детей, чтобы познакомиться с ними, определить возраст детей и потребность именно в получении образования либо психологической помощи.  

В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги-7

Галина Буро:  
По результатам анкетирования специалисты составят уже конкретные досугово-образовательные программы с элементами развития и прочего. Беженцы, конечно же, очень благодарны такой работе. Но все же ждут они от представителей ЮНИСЕФ не этого. Они бы хотели водить своих детей в обычные, нормальные школы и жить явно не в лагере для беженцев. Встретить новогодние и рождественские праздники в новом доме.  

В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги-10

Беженка из Ирака: «Буду рада остаться в Беларуси, потому что здесь спокойно». Подробности здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Ирина Кажуро # Фотофакт

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