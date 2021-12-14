В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги

Новости Беларуси. 37-й день ожидания на белорусско-польской границе для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди надеются, что их услышат политики коллективного Запада, когда хоть одна из почти 30 стран Евросоюза проявит сочувствие и человечность. Белорусы стараются помочь организовать быт беженцев. Всю последнюю информацию узнаем у Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Мы сегодня находимся в такой вот удивительной компании. Я расскажу, пожалуй, о самом значимом событии этого дня, самым заметном. Сегодня в лагерь беженцев приехали представители ЮНИСЕФ. Они не захотели общаться с журналистами, а беженцы от них, конечно же, ожидали каких-либо новостей о гуманитарном коридоре в Германию или каких-то заявлений по поводу защиты прав детей. А их в лагере около 200. Но ничего подобного не произошло. Нам все-таки удалось выяснить, с какой целью они приехали. Оказывается, они планируют организовать для детей досугово-образовательную программу с учетом их потребностей. К этой работе подключились также белорусские педагоги и психологи. Они разработали анкеты, чтобы выяснить, чего же не хватает в данный момент детям и что бы они хотели.

Ирина Кажуро, директор Гродненского областного социально-педагогического центра:

Основной нашей задачей является изучить потребности детей, находящихся здесь, в получении образования, в получении психологической помощи возможно. В ходе опроса мы планируем общаться в первую очередь с родителями детей, чтобы познакомиться с ними, определить возраст детей и потребность именно в получении образования либо психологической помощи.

Галина Буро:

По результатам анкетирования специалисты составят уже конкретные досугово-образовательные программы с элементами развития и прочего. Беженцы, конечно же, очень благодарны такой работе. Но все же ждут они от представителей ЮНИСЕФ не этого. Они бы хотели водить своих детей в обычные, нормальные школы и жить явно не в лагере для беженцев. Встретить новогодние и рождественские праздники в новом доме.