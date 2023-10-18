«Мне привезли кота, которого бросили заживо в костёр». Руководитель центра спасения животных о страшных случаях в работе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Павел Жульпа, руководитель центра спасения животных:
Наша задача – поменять сознание.
Григорий Азаренок, СТВ:
Котят топят в мешках…
Павел Жульпа:
И это ужасно. Я по роду своей деятельности сталкиваюсь с этим. Слава богу, не каждый день, но очень часто. И когда ты видишь животных, пострадавших от человеческой жестокости, даже нечеловеческой, ты порой не понимаешь, как у человека хватило ума так поступить. У меня есть пример, когда ко мне привезли кота, которого бросили заживо в костер. Это ужасно. Как только я это услышал, только от новости у меня волосы дыбом встали, тем не менее такое случается: бросить на дорогу, выбросить в мусорку, утопить в ведре – это та жестокость, которая присутствует. И причина этой жестокости… Ни в коем случае я не оправдываю, но мы сами до данного момента не урегулировали все нормы отношения человека и животного.
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