«Мне нравится отношение здесь». Мнение коммуниста из Испании о Беларуси

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ:

Вы слушаете все наши суждения о плебеях, варварах, и так далее. Что вам есть сказать по этому поводу? Так ли все, как мы говорим, или все же мы утрируем и необоснованные ярлыки навешиваем?