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«Мне нравится отношение здесь». Мнение коммуниста из Испании о Беларуси

15 августа 2022 19:10
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Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.  

Алена Сырова, СТВ:  
Вы слушаете все наши суждения о плебеях, варварах, и так далее. Что вам есть сказать по этому поводу? Так ли все, как мы говорим, или все же мы утрируем и необоснованные ярлыки навешиваем?  

«Мне нравится отношение здесь». Мнение коммуниста из Испании о Беларуси-1

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):  
Как я комментировал раньше, то, что говорят против нашего правительства, против нашей власти, все это очень спорно. Что касается меня самого, я работал в больнице и, будучи коммунистом, у меня сложилось хорошее впечатление о Беларуси. Такое отношение братства между странами.  

Николай Щекин, политолог:  
А вот интересно, в Каталонии демократия осталась? Есть вообще она там после всех событий этих?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас точно демократия осталась.  

Альберт Сантин:  
Почему мне нравится отношение здесь, потому что я работал в больнице в Испании, откуда меня уволили за вот эти взгляды.  

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Альберт Сантин # Николай Щекин # Кирилл Казаков # Фотофакт

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