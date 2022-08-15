«Мне нравится отношение здесь». Мнение коммуниста из Испании о Беларуси

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Алена Сырова, СТВ:
Вы слушаете все наши суждения о плебеях, варварах, и так далее. Что вам есть сказать по этому поводу? Так ли все, как мы говорим, или все же мы утрируем и необоснованные ярлыки навешиваем?
Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):
Как я комментировал раньше, то, что говорят против нашего правительства, против нашей власти, все это очень спорно. Что касается меня самого, я работал в больнице и, будучи коммунистом, у меня сложилось хорошее впечатление о Беларуси. Такое отношение братства между странами.
Николай Щекин, политолог:
А вот интересно, в Каталонии демократия осталась? Есть вообще она там после всех событий этих?
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас точно демократия осталась.
Альберт Сантин:
Почему мне нравится отношение здесь, потому что я работал в больнице в Испании, откуда меня уволили за вот эти взгляды.
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