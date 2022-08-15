Николай Щёкин: Лукашенко, открывая двери гражданам Запада, волей-неволей стал лидером здоровой оппозиции белорусской
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Алена Сырова, СТВ:
Вот только что пришла информация. Президент подписал Указ о приеме в белорусское гражданство более 400 человек, в том числе 86 несовершеннолетних. Альберт, вы еще не задумывались о том, чтобы сменить гражданство? Обещали, что талантливых иностранцев, которые хотят работать и жить на благо Беларуси, мы будем рады здесь видеть. И по упрощенной процедуре принимать.
Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):
Из-за того, что сейчас происходит в мире, каждый начинает поднимать для себя вопрос о том, какие альтернативы у него есть. Как прокомментировал коллега, на Западе действительно существует капитализм. И это империализм в высшей степени. И поэтому мы видим, как западные страны помогают финансово оппозиции, предоставляя им нужные средства. И для примера мы можем привести Барселону, которая является наиболее популярным местом оппозиции Беларуси. И выдающаяся личность — Елена Турова. Она президент ассоциации оппозиции Беларуси, которая называется «Разам». И это не секрет, вы можете найти это в интернете. У нее есть прямые контакты с европейскими депутатами из Испании, из Каталонии. И они финансируют ее ассоциацию.
Алена Сырова:
А кто финансирует испанскую оппозицию? В Испании тоже не очень-то все спокойно.
Альберт Сантин:
Никто.
Николай Щекин, политолог:
В связи с этим я хочу сказать одну уникальную особенность. У нас Лукашенко — национальный лидер Беларуси. Но, открывая двери гражданам Запада, он волей-неволей стал лидером здоровой, здравомыслящей оппозиции белорусской. Такого еще не было. И ни в одной стране практически этого нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нет, лидер наций — это же лидер всех живущих на этой территории. Люди, приехавшие на эту территорию, получившие гражданство, они соглашаются быть подданными. Не поданными, подданство – это больше касается королевства.
Алена Сырова:
Николай Сергеевич имеет в виду здесь больше здоровую критику.
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