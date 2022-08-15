Николай Щёкин: Лукашенко, открывая двери гражданам Запада, волей-неволей стал лидером здоровой оппозиции белорусской

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел. Алена Сырова, СТВ:

Вот только что пришла информация. Президент подписал Указ о приеме в белорусское гражданство более 400 человек, в том числе 86 несовершеннолетних. Альберт, вы еще не задумывались о том, чтобы сменить гражданство? Обещали, что талантливых иностранцев, которые хотят работать и жить на благо Беларуси, мы будем рады здесь видеть. И по упрощенной процедуре принимать.

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):

Из-за того, что сейчас происходит в мире, каждый начинает поднимать для себя вопрос о том, какие альтернативы у него есть. Как прокомментировал коллега, на Западе действительно существует капитализм. И это империализм в высшей степени. И поэтому мы видим, как западные страны помогают финансово оппозиции, предоставляя им нужные средства. И для примера мы можем привести Барселону, которая является наиболее популярным местом оппозиции Беларуси. И выдающаяся личность — Елена Турова. Она президент ассоциации оппозиции Беларуси, которая называется «Разам». И это не секрет, вы можете найти это в интернете. У нее есть прямые контакты с европейскими депутатами из Испании, из Каталонии. И они финансируют ее ассоциацию. Алена Сырова:

А кто финансирует испанскую оппозицию? В Испании тоже не очень-то все спокойно. Альберт Сантин:

Никто.