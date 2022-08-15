«Уже интегрированы в общество». Ещё более 400 человек получили белорусское гражданство. Президент подписал Указ

Новости Беларуси. Когда Беларусь становится вторым домом. Еще более 400 человек получили белорусское гражданство. Соответствующий Указ 15 августа подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто получит белорусский паспорт, 341 гражданин Украины. Большинство из них в нашу страну приехали из Донецкой и Луганской областей. Также белорусское гражданство получили 60 иностранцев из других государств – это страны СНГ, Сирия, Иран, Афганистан и не только.
Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
При подготовке и оформлении материалов по вопросам гражданства сотрудники органов внутренних дел консультируют и оказывают всестороннее содействие ходатайствующее. Все, кто получают белорусское гражданство, являются законопослушными людьми, ведут добропорядочный образ жизни, осуществляют в республике трудовую деятельность и уже интегрированы в общество.
Всего за последний год более 5 000 иностранцев получили белорусские паспорта. Триггером стало соответствующее поручение Александра Лукашенко в августе 2021-го во время «Большого разговора» с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества. Глава государства принял в гражданство свыше 3 000 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.