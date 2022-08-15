«Уже интегрированы в общество». Ещё более 400 человек получили белорусское гражданство. Президент подписал Указ

Новости Беларуси. Когда Беларусь становится вторым домом. Еще более 400 человек получили белорусское гражданство. Соответствующий Указ 15 августа подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто получит белорусский паспорт, 341 гражданин Украины. Большинство из них в нашу страну приехали из Донецкой и Луганской областей. Также белорусское гражданство получили 60 иностранцев из других государств – это страны СНГ, Сирия, Иран, Афганистан и не только.