Беларусь и Россия – союзники по духу! Лукашенко рассказал, что объединяет страны Союзного государства

Материальная основа для жизнеспособности регионов. Александр Лукашенко обратился к участникам XIII Форума регионов. 26 июня основной день союзной встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика, точки роста союзной интеграции и устойчивость к внешним вызовам. Эти темы Президент озвучил в своем приветственном слове к управленцам, представителям бизнеса и экспертному сообществу. Сверхмиссия форума регионов выходит за рамки экономических интересов. Эта площадка позволяет разглядеть потенциал одной шестой части суши, объединить усилия, чтобы совместно решать любые задачи. Форум является презентацией возможностей. Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России В 2026 году Президент свое участие ограничил форматом видеообращения. Но еще 25 июня провел встречи со знаковыми участниками с российской стороны. В кабинете Первого побывали губернатор Московской области и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обстоятельный разговор касался не только экономической конкретики. Но и самой философии отношений. Президент, обратил внимание, что дело не в величине, а в возможностях Беларуси. А вот такой формат сотрудничества на уровне регионов ближе к самым обыденным, но таким важным вопросам. Именно по ним в обществе оценивают эффективность интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы главный архитектор реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей.