«Мама с папой получают визу, а двое детей визу не получают». Как против Беларуси ведется гибридная война?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос такой, вдруг европейские политики все прекращают визы выдавать россиянам. Я пока про Россию, про Беларусь не говорю, это можно в зеркало смотреться. Такая история может возникнуть и с нами. И вот министр иностранных дел Литвы сказал, что оппозиции российской надо быть внутри, пусть переворот делают. Постепенно начинают лишать виз, потом ВНЖ, потом и паспортов. И российская оппозиция вынуждена уехать в Россию. А у них там уже появилась конкуренция - те граждане новые, которые приехали из освобожденных украинских территорий. И что? Этих за Урал или куда? Им куда деваться? То же самое коснется наших же.
Петр Петровский, политолог:
Давайте прямо говорить, что российская — это тоже не оппозиция. Это пятая колонна. Все началось с Навального: едь в Россию, делай бучу, если сядешь — нам не жалко. Первый тезис — им не жалко. Почему им не жалко? Потому что у них главная задача построить Берлинскую стену наоборот. Они боятся, чтобы граждане туда не приехали и не посмотрели, что по немецкому, французскому, польскому телевидению несется чистая пропаганда и фейки.
Алена Сырова, СТВ:
Это вызывает, на мой взгляд, обратный эффект. Потому что когда люди, даже свято влюбленные в европейские ценности, верят до потери пульса в демократию, что там все идеально. И видят такое отношение к себе, конкретное разделение по тому или иному признаку.
Петр Петровский:
Политически активным гражданам такое делают. Основной обыватель страдает от этой идиотской политики. Когда, казалось бы, итоги полугода. Мы знаем, что против Беларуси и России введены санкции, а в Прибалтике инфляция выше, а в Польше с нашей наравне. Вопрос: а против кого санкции ввели?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хотел бы сказать два момента. Первое, почему это делается. Начали с России так открыто. Конечно, делается попытка изменить политический процесс в самой Российской Федерации. Попытаться поднять народные массы против руководства Российской Федерации. Второе, против Беларуси якобы пока такая форма не вводится. Но против Беларуси делается все намного тоньше и подспудно. Например, семья подают на визу, чтобы съездить на курорт. Мама с папой получают визу, а двое детей визу не получают.
Кирилл Казаков:
Или же один ребенок визу получает, а второй не получает. Я тоже такую ситуацию знаю.
Сергей Рачков:
Или виза выдается одноразовая. Буквально на четыре дня, хотя человек заявлял поездку на 9 дней. Поэтому мы должны предельно понимать ту ситуацию, которая сейчас складывается. Против Беларуси тоже ведется гибридная война по разным направлениям. То затишье, которое есть, я согласен, сейчас анализируют, пересматривают. Вот вы начали с катастроф, техногенных в основном. В дипломатии июль, август — это всегда было затишье, спокойное время. Если бы не спецоперация в Украине, мы могли бы и сегодня так сказать. Мы начали с частности, а глобально идет переформатирование всего мирового порядка. То, что сейчас происходит — это инструментарий. Казалось, что можно еще придумать? Работа идет на системной основе. Еще в запасе много вещей, которые несколько месяцев назад казались бы странными. Как это так, визовую тематику трогаете? Это же тематика прав человека, которую так продвигает коллективный Запад. По которой нас так критикуют в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Вернусь к мысли, что не срабатывает то, что было по-крупному запрограммировано и спланировано. Поэтому перешли к таким инструментам, которые касаются буквально каждого человека.
Кирилл Казаков:
То есть, McDonald’s закрыли – не сработало, теперь и визу запретим. Поедете за McDonald’s и джинсами в Европу.
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