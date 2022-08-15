«Мама с папой получают визу, а двое детей визу не получают». Как против Беларуси ведется гибридная война?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел. Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос такой, вдруг европейские политики все прекращают визы выдавать россиянам. Я пока про Россию, про Беларусь не говорю, это можно в зеркало смотреться. Такая история может возникнуть и с нами. И вот министр иностранных дел Литвы сказал, что оппозиции российской надо быть внутри, пусть переворот делают. Постепенно начинают лишать виз, потом ВНЖ, потом и паспортов. И российская оппозиция вынуждена уехать в Россию. А у них там уже появилась конкуренция - те граждане новые, которые приехали из освобожденных украинских территорий. И что? Этих за Урал или куда? Им куда деваться? То же самое коснется наших же.

Петр Петровский, политолог:

Давайте прямо говорить, что российская — это тоже не оппозиция. Это пятая колонна. Все началось с Навального: едь в Россию, делай бучу, если сядешь — нам не жалко. Первый тезис — им не жалко. Почему им не жалко? Потому что у них главная задача построить Берлинскую стену наоборот. Они боятся, чтобы граждане туда не приехали и не посмотрели, что по немецкому, французскому, польскому телевидению несется чистая пропаганда и фейки. Алена Сырова, СТВ:

Это вызывает, на мой взгляд, обратный эффект. Потому что когда люди, даже свято влюбленные в европейские ценности, верят до потери пульса в демократию, что там все идеально. И видят такое отношение к себе, конкретное разделение по тому или иному признаку. Петр Петровский:

Политически активным гражданам такое делают. Основной обыватель страдает от этой идиотской политики. Когда, казалось бы, итоги полугода. Мы знаем, что против Беларуси и России введены санкции, а в Прибалтике инфляция выше, а в Польше с нашей наравне. Вопрос: а против кого санкции ввели?