«Есть юань, есть лира». Какие альтернативы доллару для белорусов предложил экономист?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу «По существу» придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нас тоже всех пугали, что в санкции либо укрепят доллар, либо полностью уничтожат. Некоторые экономисты говорят, что доллар, в принципе, закопали сами американцы. То есть они сделали доллар элементом санкций. Захотим – мы введем санкции против государства, захотим – SWIFT выключим. Когда увидели, что россияне очень красиво переключились на свою валюту и начали переключаться с рублем на взаимоотношения с другими государствами, это включило общий характер, когда и Турция начинает переходить на рубль, и какая-нибудь другая страна, против которой включили санкции. Так вот, доллар действительно, будучи элементом санкций, стал таким же пораженческим элементом со стороны самих же США.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Понимаете, прежде чем стать элементом санкций, доллар был международным средством расчета, валютных платежей, международной торговли. То есть, естественно, когда они сами себе подрубили и доллар стал токсичным, то есть валюта стала изыматься, платежи не проходить, мы пришли к тому, к чему пришли. За вашим вопросом, наверное, следует еще вопрос, насколько сохранится ситуация? То есть фактически мы вышли на докризисный период до 23 февраля кросс-курс доллара к белорусскому рублю. Как дальше будет? Если мы не восстановим, если Запад не восстановит международную торговлю с западными странами, то, я прошу прощения, нафиг тогда этот доллар? Есть юань, есть лира, есть российский рубль, поэтому они сами выбили кресло или табуретку из-под себя.
Кирилл Казаков:
А ушедшие западные компании, потеряв в миллиардах, то есть они, в принципе, добавили доллару только минус.
Георгий Гриц:
Это опять-таки хотели как лучше, а получилось как всегда. Только наоборот для Запада.
Петр Петровский, политолог:
Просто здесь важно понимать, что когда доллар в 1970-е годы сделали основной валютой, ямайской системой, то американцы сейчас забыли, что здесь имеется обоюдная выгода. Все привязали свои валюты к доллару, но как только они начинают отвязывать, то доллар начинает никому не нужным быть. Американцы про это забыли. И сейчас мы видим, что постепенно, по проценту, по два каждый месяц, по полгода отнимается доля долларовых транзакций в мире.
Георгий Гриц:
Если говорить про Беларусь-Россию, то это не 1-2 %, там уже десятки процентов.
Петр Петровский:
Там уже вообще сейчас нет. Мы перевели последний газ-нефть на российские рубли, на национальную валюту. У нас между Россией и Беларусью нет долларовых транзакций.
Георгий Гриц:
Я вам приведу еще один факт. В Америке два эмиссионных центра – те, которые печатают доллары. Каждый день эмиссионные центры печатают до двух миллиардов долларов бумажек. Да, бумажки есть у меня, у вас – у всех. Но вот этот беспредел рано или поздно кончится.
Кирилл Казаков:
А что должно стать тем тумблером, который заставит нас, белорусов, отказаться от доллара в своих головах?
Георгий Гриц:
Не надо торопиться. Экономика инерционна. Сегодня многие хранят и уже в российских рублях, и в белорусских.
Алена Сырова, СТВ:
И в юанях.
Георгий Гриц:
Более того, Нацбанк сейчас ввел хранение и в юанях. Подождем.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Доллар как национальная валюта Соединенных Штатов останется. Просто это безудержное печатание долларов миллиардами, вливание в период коронавируса.
Георгий Гриц:
Кстати, во многом американская экономика, у них 80 % – сфера услуг. Я помню даже на одной встрече в БГУ с Президентом девушка или женщина встала и говорит: вот, и мы хотим 80 % сферы услуг. Слава Богу, что мы не пошли по пути. Это вот основывается на фейковых биржевых торговлях, долларов печатании, спекуляции финансов. 75 % американских граждан являются обладателями этих «ценных» бумаг – акций. Они все играют на бирже. И вот в результате мы получили то, что получили.
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