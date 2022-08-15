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В Лошице построят 5 жилых домов с машиноместом для каждого жильца

15 августа 2022 18:57
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Новости Беларуси. В микрорайоне Лошица-7 возводят пять жилых домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они расположены на пересечении Игуменского тракта, 3-го транспортного кольца и улицы Оловникова.  

В Лошице построят 5 жилых домов с машиноместом для каждого жильца-1

Жилой квартал рассчитан на 1 056 квартир. Наибольшая степень готовности у 10-этажки под номером шесть. Она предназначена для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дом рассчитан на 235 квартир, большая часть из которых – однокомнатные студии. Во дворе предусмотрен паркинг, а также детская площадка.  

В Лошице построят 5 жилых домов с машиноместом для каждого жильца-4

Алексей Щербач, главный инженер УКС Мингорисполкома:  
Сегодня завершаются отделочные работы и фасады. Также благоустройство для ввода объекта. По второму дому у нас идет еще часть монолита и возведение каркаса, наружной стены. Третий дом мы только начали. Выходим из фундаментов наверх. Будем дальше его строить. Все жильцы будут обеспечены машиноместами, поэтому проблем с парковкой у застройки не должно быть.  

В Лошице построят 5 жилых домов с машиноместом для каждого жильца-7

В новом квартале предусмотрена закрытая территория. На первых этажах разместятся помещения различного назначения – это магазины, парикмахерские, спортивные клубы.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Алексей Щербач # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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