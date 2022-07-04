«Мне никогда богатый дядя не давал денег». Бизнесмен рассказал, кто для него является настоящим артистом
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Возвращаясь к вопросу о радиостанциях, эфирах. Это работает на уровне Беларуси, на нашем пространстве. Мы понимаем, что достигнуть популярности российских артистов и такой оплаты гонораров мы никогда не сможем. Может быть, потому что там больше вложения.
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Я совершенно не согласен. Вы видите мир только в том, где вы живете. У меня есть два кейса. С одним я сам работаю, сам гонорары ему плачу. Я знаю, что у нас есть артист, который получает за концерт от 200 до 250 тысяч долларов. За один концерт. У нас в Беларуси. Макс Корж.
Кирилл Казаков, СТВ:
Макс Корж – это уже российская эстрада?
Андрей Алексеев:
Нет, он белорус. То, что он в Беларуси столько зарабатывает и может заработать больше – это здорово. За один концерт, собрав стадион.
Кирилл Казаков:
Давайте не будем считать чужие деньги.
Андрей Алексеев:
Это нужно сказать только «браво». Это гонорар.
Кирилл Казаков:
Сейчас с последними высказываниями Макса Коржа, думаю, ему в России сложно придется.
Андрей Алексеев:
Есть люди, которые и зарабатывают, и популярны, а есть другой пример. Есть группа, которая поет на русском языке, выступает на Западе на одних из лучших фестивалях. Называется «Молчат дома». Я думаю, что они за ближайшие полтора года заработают тоже приличные деньги.
Кирилл Казаков:
Если мы говорим о российских лейблах, то наше государство этим лейблом и выступает. Ничего в этом страшного нет, если, грубо говоря, лейбл под государственным финансированием действительно помогает артистам. Ведь это, по сути, тот же самый бизнес, который делал условный Баста.
Андрей Алексеев:
Бизнес – это когда вложил и обратно получил. Я говорю про деньги, проданные билеты и так далее. Я не знаю, как вам объяснить, я бизнесмен. Мне никогда богатый дядя не давал денег, я все деньги, которые зарабатывал или терял, я делал это сам. С 19 лет я сам на себя работаю. Я хочу сказать, что у артиста есть две вещи: поклонники и цена билета, за которую поклонники готовы его купить. А вот сколько билетов артист на один концерт сможет продать, столько он и заработает в конце.
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