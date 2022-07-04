«Мне никогда богатый дядя не давал денег». Бизнесмен рассказал, кто для него является настоящим артистом

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Возвращаясь к вопросу о радиостанциях, эфирах. Это работает на уровне Беларуси, на нашем пространстве. Мы понимаем, что достигнуть популярности российских артистов и такой оплаты гонораров мы никогда не сможем. Может быть, потому что там больше вложения.

Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Я совершенно не согласен. Вы видите мир только в том, где вы живете. У меня есть два кейса. С одним я сам работаю, сам гонорары ему плачу. Я знаю, что у нас есть артист, который получает за концерт от 200 до 250 тысяч долларов. За один концерт. У нас в Беларуси. Макс Корж. Кирилл Казаков, СТВ:

Макс Корж – это уже российская эстрада? Андрей Алексеев:

Нет, он белорус. То, что он в Беларуси столько зарабатывает и может заработать больше – это здорово. За один концерт, собрав стадион. Кирилл Казаков:

Давайте не будем считать чужие деньги. Андрей Алексеев:

Это нужно сказать только «браво». Это гонорар.