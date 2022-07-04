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Работник МЧС имитировал пьяного, заходил воду. Какой эксперимент на пляже провели белорусские спасатели?

04 июля 2022 19:02
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Новости Беларуси. Начало лета выдалось как никогда жарким. В поисках спасения от высоких температур люди устремились к водоемам, при этом забывая все правила поведения у воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуже всего, когда отдыхающие ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь ребенка.

Работник МЧС имитировал пьяного, заходил воду. Какой эксперимент на пляже провели белорусские спасатели?-1

С начала года в Беларуси водная стихия забрала жизни 17 несовершеннолетних, семеро из них утонули на прошлой неделе. Казалось бы, страшная статистика должна повлиять на сознание взрослых. Однако большинство из них продолжают занимать «позицию страуса». В подтверждение тому результаты недавнего эксперимента спасателей.

Работник МЧС имитировал пьяного, заходил воду. Какой эксперимент на пляже провели белорусские спасатели?-4

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
Работник областного управления МЧС имитировал пьяного, заходил воду, в воде вел себя неадекватно. Были несовершеннолетние, которые без присмотра родителей, приходили и начинали купаться. За этим, естественно, пристально смотрели наши спасатели, чтобы ничего не произошло. Цель эксперимента была в том, чтобы показать, насколько люди готовы отреагировать на такие ситуации.

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# Водоемы Беларуси # общество # Павел Новик # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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