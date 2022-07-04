Работник МЧС имитировал пьяного, заходил воду. Какой эксперимент на пляже провели белорусские спасатели?

Новости Беларуси. Начало лета выдалось как никогда жарким. В поисках спасения от высоких температур люди устремились к водоемам, при этом забывая все правила поведения у воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуже всего, когда отдыхающие ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь ребенка.

С начала года в Беларуси водная стихия забрала жизни 17 несовершеннолетних, семеро из них утонули на прошлой неделе. Казалось бы, страшная статистика должна повлиять на сознание взрослых. Однако большинство из них продолжают занимать «позицию страуса». В подтверждение тому результаты недавнего эксперимента спасателей.