«Ножки вообще не работают, вы гребёте только руками». Где в Беларуси детей учат плавать бесплатно?

Новости Беларуси. Когда ребенку не на кого надеяться, приходится рассчитывать лишь на свои силы. Чтобы лучше подготовить детей к экстренным ситуациям, в 2021 году в области стартовал пилотный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

На официальных пляжах Гомеля и 20 райцентров детей бесплатно обучают плаванию. Задача минимум – помочь ребенку держаться на воде. Тренеры и учителя физкультуры несколько раз в неделю дежурят около специально обозначенных зон. К занятиям можно присоединиться в любое время.

Готовы? Ножки вообще не работают, вы гребете только руками. Помните, как мы на песочке делали? Начали! Поплыли.

Александр Дашук, заместитель директора средней школы № 61 Гомеля:

В зависимости от возраста инструктора работают на воде. Берем с собой все необходимое – это и досточки, и колобашки, и нарукавники, если совсем маленький ребенок. Соответственно, по возрасту подводящие упражнения. Кто-то может держаться, кому-то больше нагрузки, кому-то просто научиться, кому-то – гребок. С родителями работаем тоже – где-то кто-то засмотрелся, не усмотрел. Инструктор тоже, как и ОСВОД, следит за водой, делает замечания – с дисциплиной тоже мы работаем.

Занятия оказались востребованными – большие группы собираются не только по выходным, но и в будни.