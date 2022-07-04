Уже 17 детей погибли в 2022-м на водоёмах. Почему страшная статистика не заставляет взрослых быть бдительнее?

Новости Беларуси. Начало лета выдалось как никогда жарким. В поисках спасения от высоких температур люди устремились к водоемам, при этом забывая все правила поведения у воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуже всего, когда отдыхающие ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь ребенка. От подобной беспечности в 2022-м погибли уже 17 детей. Почему желание охладиться бывает фатальным и как борются за жизни в купальный сезон? Узнавала Анна Корольчук. Эта трагедия случилась на Березине в районе Светлогорска, где отец отдыхал с двумя детьми. Когда заметил пропажу 4-летней дочери, начал поиски. Спасателей вызвали прохожие. Утонувшего ребенка обнаружили в 10 метрах от берега.

Еще один жуткий случай произошел в Житковичском районе. Женщина с тремя детьми отдыхала на Припяти. Место выбрали запрещенное для купания. Пока мать укладывала спать младшего, дочери остались у воды. Спустя время одна из них пропала. Тело 8-летней девочки на глубине 4 метров нашли водолазы – у берега был резкий обрыв. В обоих случаях взрослые выпивали.

Ольга Шевченко, старший помощник прокурора Гомельской области:

Перекладывать ответственность родителей на ОСВОД, другие какие-то органы абсолютно не надо. Каждый должен понимать, что если ты пришел в опасное место с ребенком, то ответственность несешь только ты – не ОСВОД, не милиция, не какие-то другие органы. С начала года в Беларуси водная стихия забрала жизни 17 несовершеннолетних, семеро из них утонули на прошлой неделе. Казалось бы, страшная статистика должна повлиять на сознание взрослых. Однако большинство из них продолжают занимать «позицию страуса». В подтверждение тому результаты недавнего эксперимента спасателей (подробнее здесь).

В большинстве случаев дети утонули в местах, неподконтрольных ОСВОД. Туда добирались сами либо их осознанно приводили родители. Впрочем, следить за тем, что делает ребенок у воды, не хотят и на официальных пляжах. Чаще всего родители «зависают в телефоне», перекладывая ответственность на спасателей. Так как штрафов специалисты ОСВОД не выписывают, все ограничивается устным замечанием. Его либо игнорируют, либо отвечают в грубой форме. В таких ситуациях приходится вызывать милицию. Чтобы привлекать к ответственности пляжных дебоширов, ОСВОД планирует снабдить своих сотрудников видеорегистраторами.

Когда ребенку не на кого надеяться, приходится рассчитывать лишь на свои силы. Чтобы лучше подготовить детей к экстренным ситуациям, в 2021 году в области стартовал пилотный проект. «Ножки вообще не работают, вы гребете только руками». Где в Беларуси детей учат плавать бесплатно? Читайте здесь. Среди новых методов контроля за нарушителями – авиационные мониторинги акваторий области. В выходные воздушные борты МЧС патрулируют водоемы и в громкоговоритель предупреждают об опасности. За короткий срок охватывают больше мест стихийного отдыха и гарантированно привлекают внимание людей.