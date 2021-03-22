Информация для водителей: что изменится после обновления закона о дорожном движении?

Новости Беларуси. Выдача водительских удостоверений международного образца, послабления для автошкол, повышение безопасности на дорогах. В Палате представителей в первом чтении 22 марта обсудили изменения в законе «О дорожном движении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла об устранении некоторых правовых пробелов.



Затронули порядок выдачи водительских удостоверений установленного образца в соответствии с международной конвенцией. Кроме того, вводится норма, которая позволяет нашим соседям, в частности, гражданам России, в рамках Союзного государства использовать на территории нашей страны водительское удостоверение национального образца своего государства.

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД:

Основные изменения в законодательстве связаны с расширением, скажем так, возможности реализации тех положений, которые записаны в Конвенции о дорожном движении 1968 года. Одно из таких положений предусматривает возможность выдачи международного водительского удостоверения. Стоит признать, что наше национальное водительское удостоверение соответствует всем требованиям этой конвенции. Тем не менее некоторые страны, которые не присоединились к этой конвенции либо полагают невозможным применять ее положения для себя, в ряде случаев требуют международное водительское удостоверение. Поэтому в Республике Беларусь на теперешний момент делаются шаги для осуществления выдачи таких международных водительских удостоверений.

Вводятся определенные послабления и для автошкол. Так, упрощается порядок использования маршрутов, по которым курсантов обучают вождению.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Упраздняется контроль за подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации курсантов автошкол, а также контроль за процедурой прохождения технического осмотра. Еще важными составляющими являются вопросы регулирования, планирования и обеспечения безопасности дорожного движения в части его организации. Вводятся параметры дорожного движения, которые должны мониториться, а также сама процедура организации дорожного движения именно владельцами автомобильных дорог.