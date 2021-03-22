Белорусский подход к борьбе с коронавирусом обсуждают в австрийской газете Wochenblick: главные тезисы

Издание обращает внимание на то, что у нас до сих пор никто не объявлял полный локдаун, не вводили ни комендантский час, ни тотальный карантин.

Беларусь и Австрия, сравнимые по количеству населения, имеют совершенно разные показатели по количеству заболевших коронавирусом. Например, в Беларуси общее число заболевших – около 310 тысяч, в Австрии – свыше полумиллиона. Эти данные, подчеркивает журналист, говорят сами за себя: все, что нам до сих пор говорили об эффективности предпринимаемых австрийским правительством мер, в корне неверно.