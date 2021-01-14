«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании избранные участники форума получат возможность высказать пожелания и проблемы жителей не только крупных городов, но и сел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клецкий район представят четыре делегата. Все они работают в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве. В последние годы отрасль сделала значительный шаг вперед. Фермеры отмечают, что сейчас больше внимания нужно уделять научным разработкам, которые помогут получить высокие результаты в растениеводстве и животноводстве.

Необходимо создавать новые производства – это поможет решить актуальную для сельской местности проблему укрепления молодых кадров. Для полноценной жизни в глубинке будут построены социальные объекты.

Александр Плешевич, начальник сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:

В целом, в развитии Клецкого района сегодня вижу два основных направления – это, первое, информатизация, то есть на сегодня уже существует, и в том числе мы уже начали в своем хозяйстве внедрять технологию точного земледелия, что позволит и семена экономить, и средства защиты, внесение удобрений и другие манипуляции проводить. Также экономия топлива. Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике, поэтому надо тоже искать, смотреть направления. Поскольку в Беларуси сейчас построили атомную станцию, надо, наверное, все-таки селу больше смотреть в направлении переоборудования, на электроэнергию переходить.