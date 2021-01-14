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Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

14 января 2021 19:30
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Новости Беларуси. Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам -1

Главная новация – смещение акцента от наказания к профилактике. Например, появились такие понятия как предупреждение, а также устное замечание в отношении несовершеннолетних.

Административные правонарушения разделят на три категории: проступки, значительные и грубые правонарушения. Дифференциация поможет освободить в целом ряде случаев человека от наказания, ограничившись лишь предупреждением.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам -4

Введены также общественные работы как альтернатива штрафу, исключены некоторые составы правонарушений, упрощена процедура доказывания при наличии фото- или видеозаписи. Из Административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. Более чем в 200 составах санкции корректируются в сторону их уменьшения.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам -7

Но ряд мер направлен на усиление ответственности граждан. Так, повышен размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, увеличена продолжительность ареста за повторное участие в подобных акциях.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам -10

Предусмотрены денежные санкции и за распространение личных данных правоохранителей. Также введена ответственность за использование запрещенной символики, например, на фасаде зданий, или за флаг на балконе.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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