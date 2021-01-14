Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

Новости Беларуси. Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.