Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам
Новости Беларуси. Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.
Главная новация – смещение акцента от наказания к профилактике. Например, появились такие понятия как предупреждение, а также устное замечание в отношении несовершеннолетних.
Административные правонарушения разделят на три категории: проступки, значительные и грубые правонарушения. Дифференциация поможет освободить в целом ряде случаев человека от наказания, ограничившись лишь предупреждением.
Введены также общественные работы как альтернатива штрафу, исключены некоторые составы правонарушений, упрощена процедура доказывания при наличии фото- или видеозаписи. Из Административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. Более чем в 200 составах санкции корректируются в сторону их уменьшения.
Но ряд мер направлен на усиление ответственности граждан. Так, повышен размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, увеличена продолжительность ареста за повторное участие в подобных акциях.
Предусмотрены денежные санкции и за распространение личных данных правоохранителей. Также введена ответственность за использование запрещенной символики, например, на фасаде зданий, или за флаг на балконе.