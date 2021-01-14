«Ещё помните нас, ветеранов». В Гродненской области волонтёры помогают убирать снег во дворах пожилых людей

Новости Беларуси. Беларусь нарядилась в снежный покров, на ближайшие дни синоптики прогнозируют крепкие морозы – до минус 30 градусов. Сопровождаться они будут снегопадами. А потому в Гродненской области молодежь волонтерского движения «Доброе сердце» запустила челлендж «Уберем снег вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше пяти тысяч активистов по всему региону помогут расчистить территорию возле поликлиник, больниц и других социальных учреждений, а также уберут двор пожилым людям в частном секторе. Как это работает на деле – рассказала Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Новый год Гродно встретил без снега, зато в середине января наступили настоящие крещенские морозы. Снег идет практически без перерыва, а значит, самое время браться за лопату.

Трое крепких парней, и сугробы возле поликлиники послушно превращаются в расчищенные дорожки. Александр Буйдак работает со знанием дела – дедушке в деревне не раз помогал справляться со стихией. Говорит, помахать лопатой на морозе – это еще и отличный спорт.

Александр Буйдак, волонтер отряда «Доброе сердце»:

Я же молодой, почему не помочь? Естественно, мне это совершенно не трудно. Но это всем будет полезно.

Помощь медикам, которые сейчас сражаются с COVID, может быть и такой. Молодые люди объединились, чтобы чистить снег возле поликлиник и больниц, а также школ, детских садов и других социальных учреждений Гродненской области.

Валерий Лис, главный врач городской поликлиники № 5 Гродно:

Конечно, справляться с неожиданно выпавшим большим количеством снега нам зачастую приходится с трудом. От лица администрации и пациентов, которые посещают нашу поликлинику, огромное спасибо.

Челлендж «Уберем снег вместе» стартовал с первыми снежинками на улице. Он пришел и в частный сектор. Пожилому человеку тяжело справиться с заснеженным двором, а для бригады молодых волонтеров – дело нескольких минут.

Вадим и Владик убирают дорожки, Илья – подметаешь за ними. Такая помощь очень кстати ветерану Великой Отечественной войны Антону Горбачику. В 1944-м пехотинец с легкостью управлялся с ППШ, а теперь уже и лопату в руках порой держать непросто.

Антон Горбачик, ветеран Великой Отечественной войны:

Большое спасибо вам за вашу помощь, что еще помните нас, ветеранов. Разумеется, с учетом эпидситуации волонтеры с пожилыми людьми не контактируют. Могут лишь в качестве бонуса дров наколоть или принести воды из колодца.