За что родственники митрополита Филарета благодарили Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек – тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владыка – русский по национальности – стал настоящим белорусом. 14 января на отпевании присутствовали родственники архипастыря. Они благодарны Беларуси.

– Сердечно благодарю, Александр Григорьевич, за ваше внимание, заботу о Филарете, поддержали в самые трудные времена. Еще хочется поблагодарить вас за то, что вы свой народ защитили от тех несчастных людей, которые решили возмущать покой в вашем государстве. Вы герой нашего времени. И это сближает наши народы.