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Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

15 января 2021 12:50
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Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета». С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей-1

Первоначально издание называлось «Белорусская деревня». За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей-4

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Все-таки там наши корни, там наша спадчына, и мы должны это всё сохранить. Благодаря «Сельской газете», на мой взгляд, нам удается это делать, потому что «Сельская газета» – это газета не только об аграриях, но и о людях, которые живут на нашей малой родине. О людях, которые дают нам хлеб, дают нам пищу.  

Во время событий, которые происходили в августе-сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день можем им стоить целого года.  

Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей. Это касается не только аграриев, это касается и тех, кто учил детей в школе, тех, кто оказывал медицинскую помощь во время пандемии.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей-7

15 января лучших работников издания за многолетний труд и по случаю юбилея отметили наградами.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей-10

Это издание отметило 100 лет со дня выхода первого номера. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле? Подробнее об этом читайте здесь.  

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

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