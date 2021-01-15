Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Первоначально издание называлось «Белорусская деревня». За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Все-таки там наши корни, там наша спадчына, и мы должны это всё сохранить. Благодаря «Сельской газете», на мой взгляд, нам удается это делать, потому что «Сельская газета» – это газета не только об аграриях, но и о людях, которые живут на нашей малой родине. О людях, которые дают нам хлеб, дают нам пищу.

Во время событий, которые происходили в августе-сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день можем им стоить целого года.

Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей. Это касается не только аграриев, это касается и тех, кто учил детей в школе, тех, кто оказывал медицинскую помощь во время пандемии.