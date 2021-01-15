Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается, кроме медицины.
Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы увлекаетесь, кроме медицины?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается, кроме медицины.
Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы увлекаетесь, кроме медицины?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Спросите, чем я не увлекаюсь. Раньше я очень любил лыжи, я биатлонист в прошлом, кандидат в мастера даже был. Но сейчас нет снега.
Вадим Щеглов:
Уже много лет нет снега.
Сергей Жаворонок:
Да, уже несколько лет нет снега. У меня лыжи для всей семьи, я их чищу, готовлю. Внучке только размеры ботинок на увеличение меняю. Последние два года один раз в году вокруг дома, если получится. Потом подводное плавание, подводная рыбалка. Вообще плавание, учитывая два колена, на тех же лыжах поломанных. У меня дача на границе с Псковской областью, там очень красивое чистое озеро.
Отпуск у педагогов пока что еще большой. После административной работы всю жизнь, когда отпусков практически не было, сейчас, работая рядовым профессором, я имею возможность больше месяца там быть и каждый день плавать. Охота тоже, хотя жена против.
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