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Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

15 января 2021 14:13
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается, кроме медицины.

Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы увлекаетесь, кроме медицины?

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Спросите, чем я не увлекаюсь. Раньше я очень любил лыжи, я биатлонист в прошлом, кандидат в мастера даже был. Но сейчас нет снега.

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?-4

Вадим Щеглов:
Уже много лет нет снега.

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?-7

Сергей Жаворонок:
Да, уже несколько лет нет снега. У меня лыжи для всей семьи, я их чищу, готовлю. Внучке только размеры ботинок на увеличение меняю. Последние два года один раз в году вокруг дома, если получится. Потом подводное плавание, подводная рыбалка. Вообще плавание, учитывая два колена, на тех же лыжах поломанных. У меня дача на границе с Псковской областью, там очень красивое чистое озеро. 

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?-10

Отпуск у педагогов пока что еще большой. После административной работы всю жизнь, когда отпусков практически не было, сейчас, работая рядовым профессором, я имею возможность больше месяца там быть и каждый день плавать. Охота тоже, хотя жена против.

«Я поступил, но меня комиссовали». Профессор медуниверситета рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером (читайте в материале).

# Хобби # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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