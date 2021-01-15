Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается, кроме медицины. Вадим Щеглов, ведущий:

Чем вы увлекаетесь, кроме медицины?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Спросите, чем я не увлекаюсь. Раньше я очень любил лыжи, я биатлонист в прошлом, кандидат в мастера даже был. Но сейчас нет снега.

Вадим Щеглов:

Уже много лет нет снега.

Сергей Жаворонок:

Да, уже несколько лет нет снега. У меня лыжи для всей семьи, я их чищу, готовлю. Внучке только размеры ботинок на увеличение меняю. Последние два года один раз в году вокруг дома, если получится. Потом подводное плавание, подводная рыбалка. Вообще плавание, учитывая два колена, на тех же лыжах поломанных. У меня дача на границе с Псковской областью, там очень красивое чистое озеро.