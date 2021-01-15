Прямой эфир

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство

15 января 2021 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минской области перешли на усиленный режим работы из-за похолодания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды и электричества.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство -1

Дорожники внимательно следят за трассой. Вывезено более 1,5 тысячи единиц техники. Организовано более 700 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Круглосуточное дежурство ведется и в Несвижском районе. Автопарк ЖКХ – около 60 единиц техники (пока для посыпки и очистки задействовано 12). Из-за сильного снегопада дороги блокируют и упавшие деревья. Их коммунальные службы оперативно убирают.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство -4

Александр Жук, директор Несвижского ЖКХ:
В парке у нас в связи со снегопадами падали деревья. Сейчас их попилили и занимаемся вывозом. В «Зеленстрое» у нас бригада из восьми человек работает на парке, так что, если надо, в благоустройстве еще привлекаем людей. Но с работой справляемся.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство -7

Также соляной смесью посыпают центральные дороги и тротуары Несвижа. Дорожники и работники ЖКХ работают посменно. Кроме того, в морозные дни сформированы бригады аварийных служб.

# ЖКХ # общество # Александр Жук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей
15 января 2021 12:50

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?
15 января 2021 12:33

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура
15 января 2021 11:07

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура