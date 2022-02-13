В Беларуси работают 153 территориальных комиссии и 5510 участковых. Как обеспечат безопасность на голосовании?
Новости Беларуси. Две недели остается до важнейшего политического события в Беларуси. 27 февраля белорусам предстоит определить, каким будет наше общее будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже идет оформление и рассылка приглашений на референдум. Все адресаты должны получить их до 16 февраля. Любой желающий может ознакомиться и со списками голосующих.
Илона Волынец, СТВ:
Итак, в стране работают 153 территориальных комиссии и 5 510 участковых. В качестве наблюдателей примут участие до 40 тысяч человек. Будут и международные. Это представители от СНГ и ШОС. Пожелали приехать и наблюдатели из стран Европейского союза.
Что ж, никто не против. Тем более, что внесение поправок в Конституцию – опыт для нас не новый. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. Но вот парадокс: голосование еще не начиналось, а его результаты уже кого-то не устраивают.
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Тем, кто будет препятствовать белорусам участвовать в референдуме, грозит до 5 лет лишения свободы. Такая мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом Беларуси. Как отмечают в МВД, в целом ситуация под полным контролем. Все, на что способны недоброжелатели – это оставить комментарии в интернете. Председателям и членам избирательных комиссий волноваться не стоит. Им обеспечат полную безопасность.