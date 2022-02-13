В Беларуси работают 153 территориальных комиссии и 5510 участковых. Как обеспечат безопасность на голосовании?

Новости Беларуси. Две недели остается до важнейшего политического события в Беларуси. 27 февраля белорусам предстоит определить, каким будет наше общее будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже идет оформление и рассылка приглашений на референдум. Все адресаты должны получить их до 16 февраля. Любой желающий может ознакомиться и со списками голосующих.

Илона Волынец, СТВ:

Итак, в стране работают 153 территориальных комиссии и 5 510 участковых. В качестве наблюдателей примут участие до 40 тысяч человек. Будут и международные. Это представители от СНГ и ШОС. Пожелали приехать и наблюдатели из стран Европейского союза.

Что ж, никто не против. Тем более, что внесение поправок в Конституцию – опыт для нас не новый. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. Но вот парадокс: голосование еще не начиналось, а его результаты уже кого-то не устраивают.