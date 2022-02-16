«Белкоммунмаш» показал свой первый грузовой электромобиль

Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд. Между тем с максимальным грузом в 20 тонн электротягач разгоняется до такой скорости за 20 секунд. Заряда батареи хватает на 200 километров пути с полностью загруженным полуприцепом. Время быстрой зарядки – полтора часа. Белорусский электрогрузовик просто напичкан современной электроникой. В кабине водителя полный комфорт: вентиляция, отопление, кондиционер, а также видеонаблюдение вместо зеркал заднего вида.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

В этом году предстоит очень сложная задача по сертификации данных образцов. Мы планируем эту работу осуществить в первом полугодии, ну и во втором полугодии проведем маркетинговое исследование. Они уже параллельно будут, в принципе, проводиться, чтобы сформировать пакет заказа на 2023 год. Ведется очень хорошая работа с торговыми сетями, которые нуждаются в таком транспорте. И есть уверенность: то, что мы сегодня показали, будет использовано в больших объемах. И очень важно, что это новые абсолютно технологии, модные сегодня технологии, зеленые технологии, как их называют, то есть воздух в нашем городе и в других областных центрах станет значительно чище.