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«Союзная решимость – 2022». На полигоне Гожский военные отрабатывают ведение оборонительного боя

16 февраля 2022 11:44
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Новости Беларуси. Белорусско-российское совместное оперативное учение «Союзная решимость». 16 февраля продолжается отработка учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Союзная решимость – 2022». На полигоне Гожский военные отрабатывают ведение оборонительного боя-1

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь отрабатывают вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.  

«Союзная решимость – 2022». На полигоне Гожский военные отрабатывают ведение оборонительного боя-4

Проверка сил Союзного государства проводится на белорусской территории в два этапа. Отрабатывается совместная оборона и усиление границ.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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