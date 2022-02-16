«Союзная решимость – 2022». На полигоне Гожский военные отрабатывают ведение оборонительного боя

Новости Беларуси. Белорусско-российское совместное оперативное учение «Союзная решимость». 16 февраля продолжается отработка учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь отрабатывают вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.

Проверка сил Союзного государства проводится на белорусской территории в два этапа. Отрабатывается совместная оборона и усиление границ.