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Российские истребители Су-35 перехватили самолёты условного противника на учениях в Беларуси

16 февраля 2022 13:05
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Новости Беларуси. Отработка истребителями перехвата самолета в рамках совместных учений «Союзная решимость». В небе над Бересткой областью 16 февраля был разыгран сюжет из блокбастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российские истребители Су-35 перехватили самолёты условного противника на учениях в Беларуси-1

Роль условного нарушителя выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Беларуси. После невыполнения им требований уже российский Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих дальнейшее продолжение полета. Не обошлось без демонстрации готовности к боевому применению авиационных средств поражения. В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме в Барановичах, где был заблокирован, а его экипаж – задержан.  

Российские истребители Су-35 перехватили самолёты условного противника на учениях в Беларуси-4

Дмитрий Нименко, заместитель командира летного звена:
Наш самолет сегодня выполнял роль подыгрывающего экипажа, то есть наша задача – выполнять запутанные фигуры для атакующего самолета, чтобы ему было сложнее. А он в свою очередь выполняет атаки по нам. Воздушный бой – это комплекс различных сложных и высших фигур пилотажа, которые выполняются слитно, чтобы сбросить самолет атакующий с хвоста и не допустить выход его в точку применения им авиационных средств поражения.  

Российские истребители Су-35 перехватили самолёты условного противника на учениях в Беларуси-7

Проверка сил Союзного государства проводится на белорусской территории в два этапа. Отрабатывается совместная оборона и усиление границ.  

Не только в небе и на суше сегодня разворачиваются маневры. О самых значимых из них напомнят наши коллеги из Воен ТВ. Смотрите в видеоматериале.  

# Военные учения # общество # Дмитрий Нименко # Фотофакт

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