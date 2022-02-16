Российские истребители Су-35 перехватили самолёты условного противника на учениях в Беларуси

Роль условного нарушителя выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Беларуси. После невыполнения им требований уже российский Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих дальнейшее продолжение полета. Не обошлось без демонстрации готовности к боевому применению авиационных средств поражения. В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме в Барановичах, где был заблокирован, а его экипаж – задержан.

Дмитрий Нименко, заместитель командира летного звена:

Наш самолет сегодня выполнял роль подыгрывающего экипажа, то есть наша задача – выполнять запутанные фигуры для атакующего самолета, чтобы ему было сложнее. А он в свою очередь выполняет атаки по нам. Воздушный бой – это комплекс различных сложных и высших фигур пилотажа, которые выполняются слитно, чтобы сбросить самолет атакующий с хвоста и не допустить выход его в точку применения им авиационных средств поражения.